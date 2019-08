A hosszabbításban úszott el a KFC győzelme

A Duna-partiak egy magabiztos győzelem (2:0 Somorja ellen) és egy nagy botlás (1:4 Rózsahegyen) után lelkesen léptek pályára az eddig nyeretlen Puhó csapata ellen.

Az első félidőben nem sok látnivaló volt. A küzdelem ugyan nagy volt, de a játék többnyire csak a két tizenhatos között zajlott. A támadások mindkét oldalon befejezetlenek maradtak. A csapatok alig találták el a kaput, a lövések kapu mellé vagy fölé szálltak. A meddő játékot igazolja, hogy egyik csapat sem dolgozott ki egyetlen gólhelyzetet sem.

A második félidőben változott a kép. Gyorsabban, szervezettebben és hatékonyabban játszott mindkét csapat. A vendégek meglepően aktívan kezdtek. Ennek az lett az eredménye, hogy a 48. percben egy gyors támadást követően Pišoja nagy bombát eresztett meg a tizenhatoson kívülről, amelyet Ásványi csak reflexszerűen tudott menteni, de a kipattanó labda az érkező Michlík elé vágódott, aki mély fejessel a bal alsó sarokba továbbította a labdát – 0:1. A gól után a vendégek támadói megtáltosodtak, és Ásványinak két gólveszélyes helyzetben is hárítania kellett. Jozef Olejník, a komáromiak vezetőedzője az 53. és 54. percben két cserét is végrehajtott csapatában, bejött a gyors és jól fejelő Kollár, és a csapatban újonc, magyarországi fiatal, Varjas. A komáromiak játéka megélénkült, és átvették a játék irányítását is. A púhói védőknek sok gondja volt a kameruni Nguidjollal, aki kétszer is tisztára játszotta magát a tizenhatoson belül, de lövései a kapufa mellett hagyták el a pályát. A második lövése után szögletet rúgtak a komáromiak a 61. percben, s a hazaiak védősorából Slavomír Pagáč lopakodott előre fejelni. A bal oldalról, szögletből beívelt labdát a komáromiak hátvédje jó ütemben érkezve a bal sarokba fejelte – 1:1.

Az egyenlítő gól új erőket adott a hazaiaknak. A 73. percben Rigó ugratta ki Nguidjolt, aki két védő által szorongatva is megtalálta a lövésre alkalmas pillanatot, és kilőtte a bal alsó sarkot – 2:1. A komáromiak fölénye állandósult, a mérkőzés eldőlni látszott. De csak látszott. A meccs vége felé a játék is keményedett. A játékvezető több sárga lapot is felmutatott mindkét oldalon, s később két pirosat is. A 77. percben szándékos belemenésért Pilátot állította ki, majd 10 perc múlva a komáromi gólszerző Pagáčot, mert egy előre adott labdalevételnél lábbal hasba találta a támadó Pišoját. A rúgás nem tűnt szándékosnak, de a bíró azonnal előhúzta a pirosat. Pagáč elnézést kért a károsulttól, aki azt sportszerűtlenül elutasította.

A játékidő letelte után 3 perc hosszabbítás következett. A 93. pecben az utolsó vendégtámadásnál, mintegy 25 méterről szabadrúgást kaptak a puhóiak. Úgy tűnt, hogy a labda elkerüli a rövid sarkot, Ásványi azonban vetődött a labdára, és kezéről az egy púhói játékos elé pattant, aki egyből középre ívelt, s az érkező Munyorove könnyedén a hálóba fejelt – 2:2. A nem várt egyenlítés a komáromiak két pontjába került, ami a kiegyenlített bajnokságban sokat jelenthet a folytatásban.