A hosszabbításban dőlt el a DAC komáromiak elleni rangadója

A KFC nevéhez fűződött a meccs első két helyzetszerűsége is, Špalek lapos beadásáról a középen érkező Bayemi kevéssel maradt csak le, később az előrehúzódó Rudzan lőhetett kapura egy beívelés után viszonylag szabadon. A DAC a 19. percben válaszolt, Brunetti úgyszintén lapos beadását Vitális lőtte rá, de a hazaiak vérnyomását alighanem jobban felvitte, hogy kis időre VAR-ozás miatt állt a játék – végül 11-es nélkül folytatódott a meccs.

Ožvolda lövése és Ganbold sorozatos beadásai a bal szélről jelezték, a lilák kisebb mezőnyfölénybe kerültek, az ilyenkor 5 védős sorba formálódó DAC-védelmet azonban nem tudták hibára kényszeríteni.

Az egekbe nem szökő tempó közepette bőven jutott idő arra, hogy a két tábor komolyabban is üdvözölje egymást: a 30. percben a sárga-kékek kezdtek bele a "Szer-vusz-tok"-ba, amit aztán a lilák is viszonoztak. Majd jött a Ria-ria-Hungária is, teljes egyetértésben.

Következett egy újabb VAR-ozás, amely a komáromiak szöglet utáni fejes gólját érvénytelenítette (pontosabban jóvá hagyta a pályán született döntést), aztán pedig a sokadik erőteljes KFC-pressing hozott eredményt: Popovics állandó kispasszos "kirúgása" után Špalek szerzett labdát, de a 16-os sarkáról járó hazai szabadrúgás elkerülte a kaput. A hajrában Trusa fejese csak kevéssel szállt a komáromi kapu mellé, de összességében a félidei szünetet 4 perc ráadás után jelző bírói sípszó hallatán nem szomorkodtunk, hogy a médiahelyiségben nélkülöznünk kell a játékot 15 percig.

A második 45 perc szerencsére jóval élénkebben kezdődött, a KFC továbbra is jól működő pressingje mellett megélénkültek a vendégek is, akik nagyobb sebességre kapcsolva azonnal kidolgoztak két helyzetet. Mindkétszer Trusa járt hozzá egészen közel, hogy a nevéhez fűzödjön a második csallóközi derbi első találata.

A DAC ekkorra már túl volt a harmadik cserén: Yapit még az első félidőben váltotta Gruszkowski, a félidőben pedig Hercet Bayo, Kacsarabát Redzic. Radványi minderre egy változtatással regált, Špalek helyére Tamás Nándor érkezett. Kis idő elteltével pedig újra a csereadok kerültek főszerepbe: érkezett Bősze a vendégekhez (Almási helyére), Tóth Gábor és Pastorek József pedig a KFC-be (Sylvestret és Bayemit váltva).

Az idő múlásával egyre inkább az érződött, egyetlen gól döntheti el a 930 néző által megtekintett összecsapást. Kissé óvatosabbra vették a figurát a csapatok. Ziccerek ugyan nem, de veszélyesebb helyzetek adódtak, azonban egy-egy utolsó pillanatos tisztázás mindig akadt.

Az utolsó percekben a dunaszerdahelyi Redzic többször meghúzta a szélen, de sem az ő, sem Bayo befejezései nem találtak kaput. A ráadásban (ami ezúttal 5 perces volt), egy DAC-beadás utáni birkózós jelenetet szabálytalannak ítélt meg a játékvezető, Žák hiába reklamált. A megítélt 11-est a csapatkapitány Trusa a kapu közepébe küldte – a dunaszerdahelyiek ezzel 1:0-ra győztek, a KFC zsinórban hatodik bajnokiját is elveszítette.