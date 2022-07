A DAC hármat, Kalmár egyet lőtt az aranyosmarótiaknak (+KÉPEK!)

A hazai szakmai stáb több helyen is változtatott a csütörtökihez képest a kezdőcsapaton. Veszelinov elé Blackman és Brunetti mellé visszakerült Ciganiks, valamint Riszvanisz is kezdő volt. A középpályán Dimun és Káčer előtt középen Balogh, a jobb oldalon pedig Szánthó kezdett, a bal szélre Veselovský került. A csapatkapitányi karszalagot Kalmár és Kružliak hiányában a középcsatár, Krstovic viselte. Az aranyosmarótiak öt védővel, köztük a korábban Dunaszerdahelyen is szereplő Martin Bednárral, álltak fel, a középpálya bal oldalán pedig Pinte Patrik kapott szerepet.

A kezdés után nem sokkal Szánthó beadására Balogh érkezett a rövid saroknál, de a magyar támadó nem talált kaput. A 9. percben újfent a jobb szél volt aktív, Balogh a tizenhatos előterében sarokkal tette a labdát Krstovic elé, akit szereltek a védők, a kifele pattanó labdára azonban Veselovský tökéletesen érkezett és védhetetlenül a kapuba tekert, 1:0. Ez volt a DAC 200. gólja a MOL Arénában.

Két perccel később jöhetett volna a következő, de Balogh csak második szándékból adott be, Veselovský lövését pedig így blokkolták a visszazáró védők. A 28. percben Blackman és Szánthó kombinációja után utóbbi adott be, egy védő megcsúsztatta a labdát, amit Lukáčnak kellett kitolni a léc alól. A hazai szurkolók szüntelen biztatása közepette a sárga-kékek mezőnyben domináltak, de komoly helyzetig nem jutottak a meccs ezen időszakában.

A félidőben a vendégek kettőt cseréltek és bár a szerdahelyieknél is többen intenzíven melegítettek, ekkor még nem változtatott Adrián Guľa. Az 54. percben szép támadást vezettek a hazaiak, Balogh-Krstovic-Blackman volt a labda útja, de a panamai jobbhátvéd lövését blokkolni tudták az aranyosmarótiak. Egy óra után az Ekl-selejtező után a bajnokságban is újra a pályára lépett Kalmár Zsolt, aki Szánthó Regőt váltotta. Jött is azonnal a hazai helyzet, de Balogh lövését szögletre tolta Lukáč. A csapatkapitány beállása egy kis taktikai változtatást is jelentett, Veselovský ment át a jobb oldalra, Szánthó helyére, Kalmár pedig balról indulva próbált segíteni csapatán. Nem sokkal később Balogh is lejött a pályáról, őt Nicolaescu váltotta.

A 74. percben jött az, ami már-már menetrendszerű az idei szezonban egy DAC-meccsen, Nikola Krstovic gólt lőtt. A montenegrói csatár 22 méterről laposan lőtt a ViOn kapujába, 2:0. A támadó így hetedik idei meccsén is betalált és nyolc gólnál jár.

Ez után hármat is cserélt a szerdahelyi csapat. Krstovic, Veselovský és Káčer helyére Moumou, Ramadan és Nebyla érkezett. Elöl így teljesen átalakult a hazai csapat, Nicolaescu lett a középső támadó, mögötte pedig Moumou, Kalmár és Ramadan helyezkedett.

A 79. percben egy méterre a tizenhatostól szabadrúgáshoz jutott a DAC. A közönség azonnal elkezdte skandálni Kalmár nevét, aki oda is állt a labda mögé és védhetetlenül a hálóba lőtte azt, 3:0. Kalmár Zsolt visszatért!

Négy perccel később majdnem meglett a második is a magyar középpályásnak, de 15 méterről egy kissé fölé célzott.

Újabb gól nem született, a DAC magabiztosan győzött és jó előjelekkel várhatja a szerdai FCSB elleni Ekl-selejtezőt.

DAC–ViOn Zlaté Moravce 3:0 (1:0) Gólszerzők: Veselovský (9.), Krstovic (74.), Kalmár (80.)

Játékvezető: Glova; 4243 néző

Sárga lap: Krstovic, Moumou, Kalmár ill. Pintér, Niarchos, Múdry DAC: Veszelinov–Blackman, Riszvanisz, Brunetti, Ciganiks–Káčer (77. Nebyla), Dimun–Szánthó (59. Kalmár), Balogh (69. Nicolaescu), Veselovský (77. Ramadan)–Krstović (77. Moumou) ViOn: Lukáč–Almeida, Bednár, Šuvalija, Pintér (46. Kiziridisz), Balan–Mondek, Múdry, Sloboda (60. Brenkus), Pinte (46. Duga)–Niarchos (70. Vestenický)