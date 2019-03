A Bernabéu lett a Barcelona játszótere

Három nappal a bajnoki el Clásicó előtt a Király-kupa elődöntőjében is megmérkőztek egymással a csapatok a Bernabéuban, akkor a Barcelona Suárez egyéni alakításainak köszönhetően 3–0-ra nyert, és 4–1-es összesítéssel bejutott a döntőbe. A lélektani fölényen túl Messiék mellett szólt az is, hogy kilenc ponttal vezettek a tabellán legnagyobb riválisuk előtt, így semmilyen nyomás nem volt rajtuk. A madridiakon annál több, hiszen egy vereséggel gyakorlatilag lemondhattak volna a bajnoki címről.

A Barcelona kezdőcsapatába visszakerült a brazil Arthur, akivel dominálni tudták a középpályát, így a hétközi kupameccsel ellentétben volt támadójátéka a csapatnak. A Barcelona helyzetekben nem verte meg a Realt, de ezúttal is a hatékonyság döntött, mert a katalánok kevésből rúgtak egyet, a Real pedig sokból egyet sem. Mint egy kellemes vacsora bor nélkül – valahogy így lehetne összefoglalni a madridiak teljesítményét. 1932 óta most először a Clásicók történetében több győzelme van a Barcelonának, mint a Realnak (96–95), és az is példátlan, hogy egy csapat négy egymást követő meccsen nyerni tudott a Bernabéuban.

A játékosok menekülnének Madridból

A Realban megint a kulcsjátékosok mondtak csődöt, a két, kapura legveszélyesebb ember a 18 éves Vinícius és a 22 éves balhátvéd, Reguilón volt. Bale február 13. óta először volt kezdő, de szinte a labdával sem találkozott, a lecserélésekor ki is fütyülte őt a közönség. Kroos annyira rossz volt, hogy Solari már az 55. percben lehozta a pályáról, és a helyére a 20 éves Valverdét küldte be – ezt a döntését utólag azzal magyarázta az edző, hogy az emberek új játékosokat akarnak látni, és ez amúgy is hozzátartozik a klub hagyományaihoz. Benzema kettőből egyszer találta el a kaput, Vinícius hatból egyszer, a többit vagy mellé rúgta, vagy bele a védőbe. A padon pedig nem volt kihez nyúlni, hiszen Marcelót, Asensiót és Iscót Solari teljesen leépítette – utóbbit valami ostoba személyes probléma miatt hanyagolja, pedig az elmúlt három évben Ronaldo után Isco volt a Real legfontosabb embere. Zidane azért tudott sikeres lenni, mert megtanulta Ancelottitól, hogy a játékosokat mindig formában kell tartani – nyert is három Bajnokok Ligáját ugyanezekkel az arcokkal. Ehhez képest Solari alatt Isco egyáltalán nem játszik, Bale rosszban van mindenkivel, Modric meg sem közelíti a tavalyi formáját, Marcelo elhízott, fűt-fát ígérget, hogy visszanyeri a versenysúlyát, de titkon már menne Ronaldo után a Juventusba.

Rátámadtak két Barcelona-drukkerre Az újabb hazai vereséget a Real-szurkolók egy része már nem tudta feldolgozni, és a lefújás után többtucatnyian támadtak rá két Barcelona-drukkerre a lelátóról lefelé jövet. Az atrocitás nem ment tovább a verbális gyalázkodásnál és némi lökdösődésnél, és szerencsére azért voltak józanabbak is, akik a két katalán segítségére siettek, illetve felbukkant egy rendezőnek tűnő fehér pulóveres férfi, aki határozottan kivezette a két vendégszurkolót a veszélyzónából.

Solari vagy a játékosok?

A duplavereség ellenére a helyi újságírók állítása szerint Solari a meccs utáni sajtótájékoztatón egyáltalán nem tűnt megviseltnek, sőt, szerinte kifejezetten jók voltak. „Az egyetlen dolog, amiben hibáztunk, hogy nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket.

Megpróbáltunk mindent, keményen küzdöttünk, de képtelenek voltunk gólt szerezni. Kroos? Fáradt volt, ahogy mindenki más, de a legjobbját próbálta nyújtani. Valverde fiatal játékos, még csak most játssza az első perceit, ahogy Vinícius, Reguilón és Odriozola. Ők a klub jövője” – mondta az argentin mester. Dermot Corrigan újságíró szerint az volt a sajtótájékoztató legérdekesebb része, amikor Solari a jövőről beszélt, és arról, hogy ez a mostani egy „átmeneti” szezon.

A Realnak már csak a Bajnokok Ligája maradt, és idén ott sem számít esélyesnek. Solari szerződése 2021-ig szól, de szinte biztos, hogy a nyárnál tovább nem tűri őt meg Florentino Pérez klubelnök. Ha mégis, akkor Isco, Bale, Marcelo és Kroos távozni fognak.

Bale meg sem várta a lefújást A Marca beszámolója szerint Gareth Bale nem várta meg a szombat esti Real Madrid–FC Barcelona (0–1) mérkőzés végét, lecserelése után nemes egyszerűséggel hazament. Bale gyenge produkciót nyújtott, így a 61. percben lecserélték – a labdarúgót kifütyülte a Real Madrid közönsége, miközben lesétált a játéktérről. A meccs előtti napon az AS cikkezett arról, hogy Florentino Pérez elnöknek elfogyott a türelme, s az idény végén mindenképp eladná Bale-t – ez a mutatványa sem segített a helyzeten.

A Real feladta a ligát

„Egyelőre csak matematikailag vagyunk biztonságban – értékelt Valverde a 12 pontos előny tudatában. – Egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy a Real halott. Számtalan alkalommal bebizonyították már, hogy képesek hosszú győzelmi sorozatokra, ahogy az Atlético is. Mi sem engedhetünk ki. Ha elkezdünk veszíteni, a Real ott lesz. Támadásban és védekezésben is sokkal jobbak voltunk ma, mint a kupavisszavágón. Magasabban játszottunk, tudtuk, hogy a labdajáratással megtörhetjük őket. Az 1–0 veszélyes eredmény volt, bármikor egyenlíthettek volna. Messi? Jól van. A többiekhez hasonlóan ő is nagy erőfeszítéseket tett a győzelemért. Az öltözőben a játékosok megbeszélik a pályán történteket (Valverde a Messi–Ramos esetre utalt ezzel – a szerk.). Kemény meccs volt, de ez minden Clásicóra igaz.”

Valverdével ellentétben a spanyol sajtó lezártnak tekinti a bajnokságot. „A Madrid feladta” – írta az AS. „Újabb pofon, a Barca a kupától és a bajnokságtól is megfosztotta a Realt” – állt a Marca címlapján. A katalán lapok természetesen a Barcelonát éltették, a Sport szerint Messiék már most bajnokok, akik úgy ünnepeltek a Bernabéuban, mintha trófeát nyertek volna. A megelőlegezett bajnoki cím nem véletlen. A Real idén képtelen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani (márpedig a bajnoki címhez arra lenne szükség). Az újabb vereség után előkerestek egy statisztikát az elmúlt 20 év hazai mérlegére vonatkozóan. Ebből kiderül, hogy míg tavaly ugyan ötször is kikapott a Real otthon, addig az azt megelőző hat szezonban egyszer sem tudott kettőnél több csapat nyerni a fővárosban, sőt, a 2012–2013-as idényben bevehetetlen volt a Bernabéu. Az idei szezonban sorrendben a Levante (1–2, bajnoki), a CSZKA Moszkva (0–3, Bajnokok Ligája), a Real Sociedad (0–2, bajnoki), a Girona (1–2, bajnoki), a Barcelona (0–3, Király-kupa) és még egyszer a Barcelona (0–1, bajnoki) tudott nyerni a Real otthonában. Ráadásul az utóbbi három zakó a Real három legutóbbi hazai meccsén született. A madridi közönség utoljára február 3-án, az Alavés elleni 3–0 alkalmával örülhetett győzelemnek. A Real utoljára az 1999–2000-es szezonban kapott ki ennél többször hazai pályán, akkor hétnél állt meg a számláló, és ez még az idei szezonban is összejöhet, ha Solari nem tudja összekapni a csapatot.

Ramost ki kellett volna állítani

A meccs első félidejének végén Ramos arcon könyökölte Messit, aki utána hosszú másodpercekig feküdt a földön, és Piqué elmondása szerint folyt a vér a szájából. Ramos nem hogy pirosat nem kapott, de Undiano Mallenco még csak le sem fújta az esetet. A meccs után a két legnagyobb, nyíltan madridi kötődésű sportnapilap, a Marca és az AS is megkérdezte játékvezető-szakértőjét a történtekről, akik egyetértettek abban, hogy a Real csapatkapitányát ki kellett volna állítani. „A játékvezető hibázott. Ramos szándékosan ütötte meg Messit, megérdemelte volna a piros lapot” – állítja Andujar Oliver. „Egyértelműen mozdult Ramos könyöke, nálam ez piros” – mondja Iturralde González. A VAR ebben az esetben nem segíthetett Mallencónak, mivel azt csak góloknál, tizenhatoson belüli kétes szituációknál, kiállításoknál és játékosok beazonosításánál lehet használni.