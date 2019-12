2019 sporthősei – Michelisz, a DAC és a Liverpool

Michelisz Norbert

Mindenki Norbija, Magyarország egyik legnépszerűbb sportolója idén végre felért a csúcsra. A Hímesházáról indult, végtelenül szerény Michelisz Norbert egyszer már karnyújtásnyira került a túraautó-vb bajnoki címéhez, most pedig meg is ragadta az esélyt: az immár WTCR-nek hívott sorozat utolsó versenyhétvégéjén, Malajziában felült az őt megillető trónra.

A DAC futballcsapata

Klubrekordok sorát döntötte meg idén a DAC, amely története legjobb eredményeként a második helyen zárta a 2018/19-es szezont a Fortuna Ligában. A sárga-kékek új rekordot állítottak fel az egy szezonban elért győzelmek (19), a szerzett pontok (63) és a lőtt gólok (63) számával is, és megdőlt az egy szezonban elért átlagnézőszám csúcsa is. Az őszi idényben a Peter Hyballa vezette csapat sorozatban négy idegenbeli győzelemmel újabb klubrekordot könyvelhetett el. És akkor még nem szóltunk az emlékezetes meccsekről: két mámoros Slovan-verésről, az érzelemdús krakkói EL-továbbjutásról, az Anton Malatinský-stadion bevételéről, és még sorolhatnánk…

A Liverpool futballcsapata

Ha egy földönkívülinek kellene elmagyaráznunk, mit is jelent a futball, a Liverpool–Barcelona BL-elődöntő-visszavágót mutatnánk meg neki, a meccset, de még inkább a meccs utáni perceket, ahogy az angol csapat játékosai és szakmai stábja összekapaszkodva áll a lelátóval szemben, és együtt éneklik a szurkolókkal sírva-nevetve a You’ll Never Walk Alone-t. A Liverpool a Barca elleni csoda után a BL-döntőt is megnyerte, s bár az elmúlt szezonban a hazai bajnoki címről még lemaradt, az aktuális idényben óriási előnnyel vezeti a Premier League táblázatát. Mindezt úgy, hogy Jürgen Klopp vezetésével az egész csapat úgy lehengerlően profi, hogy közben mégis emberi.

Milák Kristóf

1:50,73 – ez a 200 méteres férfi pillangóúszás új „Milákcsúcsa”. A kvangdzsui vb-n a 19 éves magyar úszó Michael Phelps 2009-es rekordját (1:51,51) adta át a múltnak, amelyet az amerikai fenomén még cáparuhában ért el. A budapesti versenyző előtt Phelps is megemelte a kalapját: „Tökéletesen összerakta ezt a 200 métert, a második száza fantasztikus volt” – dicsérte utódját az amerikai klasszis.

Liu Shaolin Sándor

Az olimpiai bajnok magyar gyorskorcsolyázó a januári Eb legeredményesebb versenyzője lett: három aranyat és két ezüstöt szerzett. Első magyarként győzött összetettben, első lett 1500 méteren és a váltóval is, 500 és 1000 méteren pedig második lett. Tagja volt a vb-n bronzérmes váltónak is, és az aktuális világkupa-idényben is a magyar csapat vezéregyénisége.

A Győri Audi ETO KC

2013, 2014, 2017 és 2018 után idén ötödször is megnyerték a Bajnokok Ligáját a győri kézilabdás lányok. Az idei Final Four döntőjében a korábbi győri edző, Ambros Martín irányította Rosztovot győzték le az immár Danyi Gábor vezette zöld-fehérek. A Győr azóta is menetel, legutóbb 2018 januárjában vesztett meccset a BL-ben.

Az 500 m-es szlovákiai K4-es

A Samuel Baláž, Vlček Erik, Zalka Csaba, Botek Átám összetételű kajak négyes bronzérmes lett a szegedi viágbajnokságon, ezzel olimpiai kvótát is szerzett. Az egység a minszki európai játékokon is harmadikként ért célba, előtte pedig a duisburgi vk-n Botek helyett Jakubíkkal a hajóban másodikok lettek.

Gelle Péter

A párkányi származású kajakos pár nélkül maradt, amikor Botek a K2 helyett a K4-et válaszotta, de minimális felkészüléssel is negyedik lett a szegedi vb-n K1 1000 méteren, és bár a papírforma szerint nem sok esélye volt, kiharcolta az olimpiai kvótát a királyi számban.

Petra Vlhová

Arany, ezüst, bronz – ez volt a szlovák alpesi síző mérlege az idei világbajnokságon. Emellett a világkupa 2018/19-es szezonjában ötször győzött, és összesen 14-szer állt dobogón, ezzel összetettben, műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is második lett. Pályafutása legsikeresebb szezonja az Év sportolója-címet is meghozta számára.

Anastasia Kuzmina

Utoljára szerepel a hősök között, a kiváló sílövő ugyanis idén befejezte aktív pályafutását. A búcsúja viszont parádésra sikerült, Östersundban megszerezte a hőn áhított világbajnoki címet, az utolsó vk-állomáson pedig az üldözéses versenyben a tökéletes, 20/20-as lövészet is sikerült. Az év feledhetetlen képe marad, ahogy azon a versenyen a célegyenes előtt Kuzmina az utolsó dombon ugrat egyet, és szinte száll a boldogságtól.

Lewis Hamilton

Hatodik világbajnoki címét nyerte idén a Mercedes brit Forma – 1-es pilótája, dominanciájához nem férhetett kétség. A szezon 21 futamjából 11-et megnyert, összesen 17-szer állt dobogón, és 6 alkalommal a leggyorsabb kör is az övé volt. 413 szerzett pontja is új rekord.

Mikaela Shiffrin

Az amerikai Shiffrin úgy uralja az alpesi sízést, ahogy egykor honfitársa, Michael Phelps az úszást. Nemhogy veszítene lendületéből, hanem műlesikló-specialistából igazi komplex sízővé vált, aki az elmúlt vk-szezonban megszerezte az összetett, a szuper-G, az óriás-műlesiklás és a műlesiklás kristályglóbuszát is. Ezzel is történelmet írt.

Simone Biles

22 éves, 25 vb-érme van, ebből öt aranyat az idei világbajnokságon szerzett, ahol újabb két elemet neveztek el róla, így összesen már négy Biles-elemet tart számon a szertorna szabálykönyve. Az AP hírügynökség szerint ő volt az év női sportolója.