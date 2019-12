2019 sportbotrányai – kifütyült himnuszok, aggályos sorsolás, szabálytalan büntetőpárbaj

Idén is volt néhány szaftos sportbotrány – ezeket gyűjtöttük össze összeállításunkban.

Idén is volt néhány szaftos sportbotrány – ezeket gyűjtöttük össze összeállításunkban.

Füttyszó a himnuszok alatt

Amikor a szlovák és a magyar labdarúgó-válogatott egy Eb-selejtezőcsoportba került, sokan aggódtak, hogy biztosan nagy balhé lesz a meccseken. A mérkőzések alatt nem volt komoly rendbontás sem a nagyszombati, sem a budapesti stadionban, de mindkét helyszínen a hazai drukkerek kifütyülték a vendégek himnuszát. A vendégszektorba az UEFA jegyvásárlási szabályrendszerével élve sok szlovákiai magyar drukker is vett jegyet, de a rendezők jól kezelték a helyzetet, így nem csapott össze az egy szektorba került két tábor. Egy drukker megpróbált felgyújtani egy szlovák sálat, az ő ügyével még a NAKA is foglalkozott. A meccs után két szlovák drukkert, köztük egy futballbírót a szálloda előtt támadtak meg. A rendőrség végül hat férfit vett őrizetbe két különböző helyszínen történt verekedés miatt.

Sorsolási malőr

A labdarúgó Slovnaft Cup nyolcaddöntőjének sorsolásakor a csapatneveket tartalmazó urnába véletlenül kétszer került be a Senica, egy csapat - történetesen éppen a DAC - pedig hiányzott a listáról. Amikor a Senicát másodszor is kihúzták, a futballszövetség sorsolást vezető illetékese olyan zavarba jött, hogy nem szakította félbe az eseményt, hanem gyorsan utólag tollal ráírták egy cetlire a DAC nevét, és befejezték a sorsolást. A szövetség néhány órán belül rádöbbent a hibájára, a sorsolást másnap megismételték, így a DAC nem a Slovannal, hanem a címvédő nagyszombati Spartakkal találkozott a 16 között, és végül tizenegyespárbajban tovább is jutott.

Gól volt, gól nem volt...

A Magyarország–Azerbajdzsán Eb-selejtező utolsó perceiben, 1:0-s magyar vezetésnél a vendégek játékosa, Musztafazade a hasával Gulácsi kapujába sodorta a labdát, de hiába ünnepelt a maroknyi azeri szurkolótábor, és hiába ölelgették egymást az azeri újságírók, mert a holland játékvezető, Dennis Higler kezezésnek látta az esetet, így érvénytelenítette a gólt. Nem járt sokkal jobban Gustavo, az aranyosmaróti ViOn brazil támadója sem, aki a MOL Arénában lőtt felső kapufáról levágódó bombagólt a DAC-nak, de Glova játékvezető asszisztense nem jelezte, hogy bent lett volna a labda. A helyzetet fokozta, hogy a vendégek a nagy kivetítőn látták a gólt, így vehemensen tiltakoztak. A DAC végül 2:1-re győzött.

A Craiova–Honvéd meccs végjátéka

Botrányos véget ért a román Craiova és a Honvéd párharca a labdarúgó EL selejtezőjében. A budapesti 0:0 után Romániában is gól nélkül zárult a rendes játékidő, és a hosszabbításban sem esett gól, amikor a 120. percben a román szurkolók egy hanggránátot dobtak az északír bíró, Arnold Hunter közvetlen közelébe. A bírót hosszasan ápolták, 23 percig állt a játék, végül a negyedik játékvezető vezényelte le a fennmaradó egy percet a hosszabbításból. A tizenegyespárbajt a Craiova nyerte, a Honvéd óvását elutasították. A román együttest három zárt kapus meccsel (ebből egy felfüggesztve) és 60 000 eurós pénzbüntetéssel sújtották.

Randalírozó nagyszombatiak

A nyitrai futballstadiont tavaly újították fel, 2019-ben pedig megkapta a Slovnaft Cup döntőjének rendezési jogát - a történtek fényében valószínűleg így utólag szívesebben lemondtak volna a lehetőségről. A zsolnaiak és a nagyszombatiak összecsapása után ugyanis a Spartak drukkerei túl hevesen ünnepelték a győzelmet - a pálya gyepét petárdákkal több helyen kiégették, üléseket szakítottak ki a helyükről, mindent szétvertek, amit láttak. A nyitraiak úgy fogalmaztak, a károk összeírása is két napig fog tartani. Végül 53 ezer euróra becsülték a kárt, ebből 46 ezer eurónyit a nagyszombati drukkerek „produkáltak”, a zsolnai szektorban hétezer eurós kár keletkezett. A károk megtérítése mellett a zsolnaiak 3000, a nagyszombatiak 9000 eurós büntetést is fizethettek szurkolóik viselkedése miatt.

Kenderesi zaklatási botránya

Kenderesi Tamást a kvangdzsui úszó-vb alatt szexuális zaklatás gyanúja miatt állították elő a rendőrök. A 22 éves versenyző állította, egy „vétlen érintés” miatt tett ellene feljelentést egy dél-koreai táncoslány, akinek Kenderesi „egyetlen, meggondolatlan mozdulattal” hozzáért a fenekéhez. Kenderesi végül pénzbüntetést kapott, és elhagyhatta Dél-Koreát. A magyar sportági szövetség a fegyelmi vétség miatt fél évre megvonta a támogatást Kenderesitől, de ezt az ítéletet egy évre fel is függesztette.

Szabálytalan hetespárbaj

A férfikézilabdázók Szlovák Kupájának döntője nem a szabályoknak megfelelően ért véget: a toronymagas esélyesnek számító eperjesi Tatran 26:26-os döntetlent játszott a vágbeszterceiekkel, és az első öt-öt hetes sem hozott döntést. A versenykiírás szerint a fociból is ismert módon páronként kellett volna folytatni a büntetőlövést, amíg el nem dől a párharc. A bírók azonban tévesen újabb öt-öt hetest vezényeltek le, s végül a vágbeszterceiek győztek. Ha szabályos lett volna a párbaj, az eperjesieké lett volna a trófea. A Tatran tulajdonosa, Miroslav Chmeliar mérgében azt is megtiltotta, hogy a szlovák válogatott az eperjesi csarnokban szerepeljen.

Kepa ellenszegülése

Az angol labdarúgó Ligakupa döntőjében Kepa, a Chelsea kapusa egyszerűen nem vett tudomást arról, hogy Maurizio Sarri le akarja cserélni a tizenegyesek előtt, és nem jött le a pályáról. A büntetőpárbajt végül a Chelsea 4:3-ra elvesztette a Manchester City ellen, Sarri pedig utólag próbálta magyarázni a helyzetet, hogy ő értette félre Kepát…

Balhé a hokisoknál

A szlovák U20-as jégkorong-válogatott két tagja, Martin Pospíšil és Miloš Fafrák keményen bírálta Ernest Bokroš szövetségi kapitányt, akit azzal is megvádoltak, hogy pénzt kért azért, hogy bizonyos játékosokat nevezzen a nemzeti csapatba. Bokroš tagadta a vádakat, és jogi útra terelte az ügyet, de a szerződését nem hosszabbította meg a nemzeti csapatnál.