Mik a szívbetegség első tünetei? Kérdések és válaszok

Szlovákiában tíz ember közül egy szívelégtelenségben szenved. A betegek fele a diagnózis felállítása után 5 évvel meghal, pedig a betegséget meg lehet előzni. A szívelégtelenség az az állapot, amikor a szív legyengül és és képtelen kellő mennyiségű vérrel ellátni a szerveket. Mivel a betegség első tünetei nem jellegzetesek, sokan az öregedéssel és más betegségekkel hozzák összefüggésbe.

A problémák igazi okát gyakran csak akkor sikerül felfedni, amikor a beteg egészségi állapota olyannyira leromlik, hogy kórházba kerül. Ezért nagyon fontos, hogy azok, akiknek szív- és érrendszeri betegségben szenvednek, infarktuson estek át vagy magas a vérnyomásuk, kezeltessék magukat. Egyébként szívelégtelenség alakulhat ki. Szlovákiában több mint 100 ezer ilyen beteg van.

Mikor volt kardiológusnál?

Sokan későn kezdik kezelni a szívelégtelenséget, mert nem veszik komolyan a tüneteket. Akadnak olyanok is, akik a diagnózis felállítása után sem kezeltetik magukat rendesen. Ezt igazolják a Dôvera egészségbiztosító adatai is: szívelégtelenséggel kezelt betegek a kórházból való hazatérés után az ajánlott időben nem keresik fel az orvost. Ennek nemcsak a beteg könnyelműsége lehet az oka, hanem a megromlott egészségi állapot, vagy az, hogy nehéz kardiológust találni. Rendkívül fontos, hogy a kórházi kezelés után a beteg kardiológiai ellenőrzésen vegyen részt. Gyakran ugyanis meg kell változtatni az előírt gyógyszerek kombinációját. Tudnia kell azt is, hogyan szedje és adagolja helyesen a gyógyszereket. Az új diagnózis és a kezelés stresszt válthat ki. Az orvosoknak ismételten tájékoztatni kellene a betegeket és támogatni őket, hogy leküzdjék a félelmet és a stresszt.

Ne feledje!

A szívelégtelenséget el lehet kerülni. Elég, ha komolyan veszi a kezelést, rendszeresen mozog és egészségesen táplálkozik. Mindez annál inkább érvényes, ha például infarktuson esett át. A mielőbbi diagnózis és a gyors kezelés jelentősen csökkentheti a szövődmények kialakulásának esélyét, meg tudja hosszabbítani az életet és javíthatja az életminőséget.

A szívelégtelenség tünetei

Légszomj: a tüdő megduzzadása okozza

Duzzanatok: ha a szív bal oldala mondja fel a szolgálatot, légszomj keletkezik, ha a jobb, akkor megdagad a boka és lábszár

Fáradtság és kimerültség – az izmok nem kielégítő vérellátása okozza

Köhögés és sípolás – a tüdő megduzzadása okozza

Hirtelen testsúlyemelkedés – azt jellzi, hogy a szervezet visszatartja a vizet

Segítünk

A Dôvera ügyfeleinek több lehetőségük van arra, kardiológushoz kerüljenek.

Az ingyenes "Linka pre zdravie" (0850 850 888) telefonvonalon a kardiológiai nővérek tanácsot tudnak adni arra vonatkozóan, hogy változtassák meg étkezésüket, milyen mozgást iktassanak be életükbe, de lelki támaszt is tudnak nyújtani.

A www.dovera.sk/srdce honlapon minden fontos, a szívvel és a magas vérnyomással kapcsolatos információt megtalálnak az érdeklődők.

A Dôvera fedezi a turócszentmártoni Szívházban végzett gyógytorna költségeit. Azok a betegek vehetik igénybe, akik legfeljebb 3 hónappal vannak infarktus, szívszabályozó-beültetés, angioplasztika vagy szívátültetés után.

„Fél évvel a koronavírus-fertőzés után még mindig fáradt vagyok, de semmim sem fáj. Éjszaka viszont gyakran felébredek, és a munkából hazatérve nem vagyok képes semmit sem csinálni, még sportolni sem. Ez lenne a postcovid szindróma? Lehet ezt gyógyítani? Milyen sokáig tarthat ez az állapot?”

(Marek, 37 éves)

Válaszol:

Dr. Diana Baranová, általános orvos

A koronavírus-fertőzésen átesett betegek nem kis része problémákkal küzd, amelyekre az ön által említett tüneteket is jellemzőek: általános testi gyengeség, fáradtság, kimerültség, alvászavar, de fejfájás, lelki problémák, depresszió, szorongás, összpontosítási zavar is megjelenhet. Sajnos ez az állapot több hónapig is eltarthat. A teljes gyógyulás folyamata nagyon hosszú. Elsősorban a test jelzéseire kell figyelni, biztosítani kell neki a pihenést. Ha nem fáradt, ne kényszerítse maximális teljesítményre. A fokozatos és - ideális esetben a friss levegőn végzett - rendszeres testmozgás nagymértékben hozzájárul az elvesztett energia visszaszerzéséhez.

A kezelésben kulcsfontosságú a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozás, amely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag. Ha a postcovid szindróma súlyos formáját tapasztalja, a tünetek jellege szerint keressen fel egy szakorvost.