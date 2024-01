Legyél te is egy győztes csapat tagja, és felvételizz a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemre!

Miért lehet hasznos egy határon túli magyar fiatal számára a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tanulni?

Legfőképpen azért, mert olyan sporttudományos képzésben részesülhet, amely a határon túl is igen elismert. A TF hírneve szerintem sok helyre eljutott, nem véletlenül. A magyar sportban szinte nincs olyan eredmény, amely mögött ne lenne valamilyen TF-es tudás. Hagyományos szakjaink, így a testnevelőtanár-képzés is, most újulnak meg, tehát egy olyan tanárgeneráció kerül ki tőlünk, amelynek tagjai bármelyik iskolába kerülve meghatározó szerepet tölthetnek be a fiatalok fejlődése szempontjából.

Nemcsak az oktatás, az infrastruktúra is megújul az egyetemen. Tavaly nyáron az atlétikai világbajnokság hivatalos edzőhelyszíne volt az új Dr. Koltai Jenő Sportközpont. A modern létesítmény milyen változásokat hozott az oktatásban?

Az új létesítménynek köszönhetően gyakorlatilag minden szárazföldi sportágat tudunk világszinten és remek körülmények között oktatni. Atlétikai pályánk a vb-résztvevőinek tetszését is elnyerte, sokan jelezték, visszajönnének hozzánk. A sportcsarnokban két kézilabdapálya nagyságú pálya fér el egymás mellett, amelyeken nemzetközi és hazai kiemelt meccseket is rendezhetünk minden labdás teremsportágban, de napközben ott is inkább az oktatásé a főszerep. A műfüves és füves focipályákon labdarúgóink folyamatosan tudnak edzeni, a két teniszpálya szintén remek adottságú, ahogy a több mint 700 m² -es konditermünk is minden igényt kielégítően, a legmodernebb TechnoGym gépekkel felszerelve várja a sportolókat, hallgatólat.