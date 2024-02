A magyar közösségek szolgálatára várja hallgatóit a sárospataki teológia

Közel öt évszázad hagyományaira építkezve lelkipásztorok, teológusok, lelkipásztori munkatársak, közösségszervezők, diakónusok, szociális munkások képzését és felkészítését végzi a nagy múltra visszatekintő, 1531-ben alapított sárospataki teológia. A Tiszáninneni Református Egyházkerület felsőoktatási intézménye nemcsak az északkelet-magyarországi régió, hanem a Kárpát-medencei magyar közösségek számára teljesít létfontosságú szolgálatot.

Az intézmény dinamikus fejlődésének és tudatos építkezésének köszönhetően 2024. február 1-jétől alkalmazott tudományok egyetemeként működik tovább.

Az intézmény jól felszerelt, kétágyas szobákban kínál bentlakást nappali tagozatos hallgatóinak. A szociálisan rászorulók és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérők számára ösztöndíjlehetőséget biztosítanak. Istentiszteleti és hitmélyítő alkalmakkal, családias közösséggel, megújult és folyamatosan bővülő infrastruktúrával, elektronikusan elérhető könyvtári adatbázisokkal, külföldi tanulmányutakkal és szakmai gyakorlatokkal várják a hallgatókat.

A sárospataki teológia közel fél évezredes fennállása alatt folyamatosan kapcsolatot tartott európai teológiai fakultásokkal, ezért a széles körű ismeretek elsajátításához és a tapasztalatszerzéshez nemzetközi mobilitási ösztöndíjakra is lehet pályázni. A történelmi hagyományokból fakadóan a nemzetközi kapcsolatrendszer elsősorban Hollandia, Németország, Csehország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország intézményeivel való együttműködésre terjed ki.

A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem 2024. szeptemberében induló képzései

Teológia osztatlan mesterképzési szak – lelkész szakiránnyal (12 félév, nappali tagozat). Az 1991-es újraindulás óta folyamatos lelkészképzés fókuszában a gyülekezeti szolgálat áll. A hallgatók fokozatosan megismerkednek a lelkészi munka különböző területeivel. Tanulmányi idejük utolsó két félévét gyülekezetben töltik. A sikeres záróvizsga után jelentkezhetnek a Magyarországi Református Egyház egységes lelkészképesítő vizsgájára.

Teológia mesterképzési szakon (4 félév, levelező tagozat) olyan értelmiségieket képeznek, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. A képzés ökumenikusan nyitott, két specializációt kínál: keresztyén művelődéstörténet és etika.

Katekéta – Lelkipásztori munkatárs alapképzési szak (6 félév, nappali és levelező tagozat) és Református hit- és erkölcstanoktató szakirányú továbbképzés (pedagógus szakképzettséggel rendelkezőknek, 4 félév, levelező tagozat). Az intézmény hittanoktatókat is képez, akik a katekézis gyülekezeti feladatainak ellátása mellett a köznevelés 1-8. osztályában is tarthatnak református hittanórákat. A hat féléves szakon olyan alapvető teológiai ismeretek is elsajátíthatók, amelyek segítségével a végzettek elmélyültebb tudással kapcsolódhatnak be a gyülekezeti életbe.

Református közösségszervező alapképzési szakon (6 félév, levelező tagozat). olyan szakembereket képeznek, akik hitéleti, valamint vezetési, intézményirányítási, szervezési ismeretek birtokában képesek az egyházi, illetve kulturális közéletben és más területeken a közéleti és kulturális feladatok ellátására és szervezésére. A kínálatban három specializáció szerepel: művelődésszervező, diakóniai szakismeretek, roma közösségszervező.

Református közösségszervezés mesterképzési szak (4 félév, levelező tagozat). Az alapképzés folytatásaként a képzés célja olyan közösségszervező szakemberek képzése, akik az egyházi alapértékek, valamint a közvetlen és közvetett társadalmi szolgálatok területén szerzett szakismereteik birtokában képesek szűkebb egyházi, tágabban lokális közösségek életét a jelen társadalmi folyamatok figyelembevételével szervezni és vezetni.

Szociális munka alapképzési szak és Diakónia alapképzési szak (7 félév, nappali és levelező tagozat, duális képzési forma is). A szociális szférában elhelyezkedni vágyók számára kétféle utat kínál az intézmény: a szociális munka szakot, valamint a hitéleti modult is tartalmazó diakónia szakot. A képzés sajátossága az értékalapúság, am a szükségletek mellett egyre jobban a felelősségekre összpontosít a szociális munkában.

Szakirányú továbbképzések. A felsőfokú oklevéllel rendelkezőket szakirányú továbbképzéseinkre várjuk, ahol Biblia-alapú lelkigondozást (2 félév, levelező tagozat) vagy pasztorálpszichológiát (4 félév levelező tagozat) tanulhatnak.