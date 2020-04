Zöldséget a kistermelőtől

Újhagyma, retek és saláta – tavasszal elsőként ezek a zöldségek jelennek meg a piaci standokon. „A retek és hagyma a legelső primőr áru, ezt már nagyon várják az emberek” – nyilatkozta Kázmér Máté balázsfai kistermelő, aki már korábban is alkalmazta a műszaki újdonságokat. A közösségi portálon tájékoztatta a vásárlóit arról, épp mi kapható, ez a gyakorlat most különösen hasznos.

„A szedést nem befolyásolják a koronavírus terjedése miatti korlátozások, családi vállalkozásként működünk, ketten-hárman végezzük a munkát. Az értékesítés azonban nehezebb, házhoz szállításra nincs idő vagy kapacitás. Sokan telefonon kérdezik, van-e áru, ha eljönnek érte, akkor betartjuk a 2 méteres távolságot, ha kérik, akkor kiakasztjuk a kapura a zöldséget” – magyarázta a kistermelő. A retek most különösen népszerű, talán azért is, mert most indul a szezonja és nagyon egészséges zöldség. „A legtöbben legalább öt csomóval visznek, de olyan vásárló is volt, aki ennél jóval többet vásárolt. A zöldségek esetében is az a fontos, hogy a lehető legkevesebb vegyszert használjunk a termesztésnél. Ezt mi is maradéktalanul betartjuk” – folytatta Kázmér Máté. A csallóközi kertész meggyőződése, hogy egyre többen keresik a kistermelőket, hogy megbízható forrásból jussanak hozzá az idényzöldségekhez. Kázmér Máté is hálás a vásárlóknak azért, hogy éreztetik vele, nem hiábavaló a munkája.

A primőr áruk letermése után paprikát, paradicsomot ültetnek, kukoricát, répát, petrezselymet is vetnek, a krumplit már korábban elültették. Somorján és Dunaszerdahelyen bezárt a városi piac, de máshogy próbálnak segíteni a kistermelőknek.

Dunaszerdahelyen a press@perfects.sk, vagy press@dunaszerdahelyi.sk e-mail-címen várják azon kistermelők jelentkezését, akiknél rendelhető áru, és kiszállítják azt. Somorján pedig a maria.horvathova@samorin.sk címre küldhetnek e-mailt. A városi hivatal a közösségi portálon is tájékoztat az elérhető árukról.