Rétek és legelők teszik majd szebbé Lévát

A városháza arról tájékoztatta a napokban a lakosokat, hogy a kiválasztott területeken elmarad az intenzív kaszálás, mert az árt a növény-, illetve az állatvilágnak. Dekoratív, színes rétek lesznek Léva környékén, ahol a méhek, a lepkék és más rovarok is letelepedhetnek. A virágzó réteket legfeljebb évente egyszer, ősszel kaszálnák le. Mintegy négyszáz fajta védett, értékes, vagy veszélyeztetett gyógynövény maradhat így fenn a járási székhely területén. A város vezetése és a környezetvédelmi bizottság ezzel a gesztussal csatlakozna Szlovákia azon városaihoz, ahol valamit tenni szeretnének annak érdekében, hogy ne vesszenek el értékes zöldterületek a lakott területeken. A lévai lakosok örömmel fogadták a hírt, ám akadnak olyanok is, akik attól tartanak, hogy gyorsabban burjánzik majd a gyom, mint ahogy a réti virágok növekednek. „Európában a méhek harminc, a lepkék negyven százalékát a kihalás veszélye fenyegeti, holott a növények mintegy hetvenöt százalékának a túlélése a beporzástól függ. Léván szeretnénk elérni, hogy még a legfrekventáltabb helyeken is csak tíz centiméter magasságában kaszálják a füveket, továbbá olyan területeket is hagyni, ahol csak szeptember 15-e után, egy alkalommal kaszálnának” – olvasható a városi hivatal tanulmányában. Egy virágos réten nagyobb a biodiverzitás, mint egy búzaföldön, mivel több növényféle található rajta. Ugyanakkor két, azonos fajszámú rét változatossága, diverzitása is különbözhet egymástól. Ott, ahol mindegyik faj hasonló egyedszámban képviselteti magát, ott a diverzitás nagyobb, mint ahol az egyik faj tömeges, a többi pedig csak kis számban nő. Például az egyik réten csak szegfűfélék nőnek, a másikon tárnicsokat, orchideákat és füveket is találhatunk.

A lévaiak már megtekinthetik a város honlapján azoknak a városrészeknek a térképét, ahová bejelölték a szakemberek a biodiverzitás jegyében megőrzendő réteket. Ilyen lesz a lévai vár parkjában lévő terület, továbbá a Perec és a Mezei utcákban található parkosított rész, és hasonló réteket őriznének meg a M.R.Štefánik park területén, valamint az új temetőnél.