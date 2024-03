Visszavonták az iskola pályázati kiírását

Több apróbb felújítási munkálat is zajlott az utóbbi időben a nyárasdi alapiskola főépületében és épületrészeiben a helyi önkormányzat, az iskola és a szülői szövetség jóvoltából. Látogatásunkkor Török Tamás, az intézmény igazgatója fogadott és vezetett körbe az érintett helyiségekben.

A tornaterem teljesen megújult

Évekkel ezelőtt szükségállapotot hirdettek a tornaterem rossz állapota miatt. Igyekezett a helyi önkormányzat és az iskola saját erőforrásaiból lépni, így 2019-ben kívülről, nem kis beruházással, a tornaterem új külsőt kapott. Egy szerencsés fordulatnak köszönhetően, épp a koronavírus kitörése elején érkezett a hír, hogy teljesen megújulhat a terem belső része is. Új talajt, falakat, berendezést, energiatakarékos LED megvilágítást, új öltözőket, zuhanyzót és egy modern tornaterem belsőjét kapta ezáltal. A munkálatok itt tavaly fejeződtek be. Legutóbb a tornaterem melletti öltözőfülkéket újították fel, ahol most már ugyancsak korszerű berendezések és bútorzat áll a gyerekek rendelkezésére. Az iskola szülői szövetségének segítségével megépült a filagória mellett, ami azóta kültéri tanteremként funkciónál, számtalan más beruházást tervez az intézményvezetés, köztük egy lábtenisz és strandröplabda pályát, kinti sakk asztalt, egy új futópályát, a meglévő műfüves focipálya szükséges felújítását, valamint egy kinti kosárlabdapálya építését. Az iskola épületét nem csak a diákok használják, az intézmény kinti és benti termei a falu lakosainak számára is évről-évre rendelkezésre áll, itt tartják például a nagy létszámú falu- és gyereknapokat és a választásokat. A tornaterem az esti órákban is teljes kihasználtságban működik, teret adnak a helyi szervezetek összejöveteleire és telente a nyárasdi citerazenekarok több csoportja is itt próbál.