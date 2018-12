Virágcserepekkel és betonblokáddal védik a karácsonyi vásár látogatóit Kassán

A Kassai Kerületi Rendőr-főkapitányság felhívására reagálva az önkormányzat a Fő utcai sétány egyik végébe több száz kilogrammos, fémből öntött virágcserepeket helyezett ki. „A kassai rendőr-főkapitányság a biztonsági szint felmérése után felhívta a figyelmünket, hogy tegyük biztonságossá a karácsonyi vásárhoz vezető sétányt. Mivel az utcát autóval is meg lehet közelíteni, a rizikós pontokban fémből öntött virágcserepeket és betonlapokat helyzetünk el. A virágcserepek darabonként nagyjából 700 kilót nyomnak” – közölte lapunkkal Jozef Marko, a városi kommunikációs központ munkatársa. Mivel a Fő utcai sétányt nemcsak az északi oldal felől lehet megközelíteni, az összes többi bejáratot is lezárták, a karácsonyi vásár legelső bódéi előtt pedig a sétány teljes szélességében betonblokádokat helyeztek el. Bár a sétány mindkét oldalát kerékpársáv és egy széles járda is átszeli, a mindössze harminc-negyven centiméter magas elemek elhelyezésekor nem voltak tekintettel a kerékpárosokra, illetve a babakocsit tolókra. Marko elmondta, a betonlapokat a Nemzeti Autópálya-társaságtól kapta kölcsönbe a város, és úgy helyezték el őket, hogy az engedély nélkül behajtó gépjárművek ne tudják megközelíteni a vásár területét. Mivel az előző években, például két évvel ezelőtt Berlinben egy közel 40 tonnás kamionnal hajtottak a tömegbe a karácsonyi vásárban, a virágcserepes és a mindössze pár tíz centiméter magas betonfalas megoldásról rengeteg poszt jelent meg a közösségi portálokon. „Ez a blokád nem a terroristák, hanem a kerékpárosok és a babakocsit tologató kismamák ellen készült” – írta az egyik kassai internetes felhasználó. „A virágcserepek között annyi hely van, hogy simán át lehet köztük hajtani, egy több tonnás kamion pedig komoly galibát okozhat a vásárban” – olvasható egy másik bejegyzésben. Marko véleményét is megkérdeztük, de a hozzá eljuttatott levelében ezekre a kérdésekre már nem kaptunk választ.