Villáminterjú Pataky Károllyal, a Kassa Megyei Önkormányzat alelnökével

Hogyan látja a Kassa megyei kisebbség, elsősorban az itt élő magyarság helyzetét, politikai támogatottságát regionális szinten? Mennyire van erre ráhatása, s egyáltalán kulcsfontosságú pontként szerepel-e ez a következő négy évre szóló alelnöki posztjában?

Azzal, hogy ilyen jó eredményt ért el a Szövetség a megyei választásokon, komoly lehetőség nyílt meg az itteni magyarság számára, hogy képviseltesse az érdekeit a döntéshozatalnál. Személyemben magyar alelnöke van Kassa megyének, a miénk a második legnagyobb frakció a közgyűlésben, és a nekünk van a legtöbb bizottsági elnökünk is. A választási rendszer alapján a bejutott képviselők egy-egy járást képviselnek, így a döntések meghozatalakor természetesen arra a régióra fókuszálnak, amelynek lakosaitól a felhatalmazást kapták. Tehát, ha olyan döntés születik, melynek eredményeként a Tőketerebesi, a Kassa-vidéki vagy a Nagymihályi járás lakosai „járnak jól“, akkor értelem szerűen az ezekben a járásokban élő magyarság érdekében is teszünk valamit. Persze, sok dologban nekünk is Kassa megye vonatkozásában kell kezelnünk a problémákat, de a kisebbség, így a magyarság érdekeinek a kiemelt fontosságú kezelése mindig is a prioritásaim, prioritásaink közé tartozott.

Vannak olyan dolgok, amik az előző öt évben sikerültek, s ezeket folytatni szeretné alelnöki posztjában? Vagy esetleg olyanok, amire akkor próbál ráhatni, de nem sikerültek, s ezért most újból nekivág?

Rengeteg eredményt értünk el az elmúlt öt évben és még rengeteg megoldatlan feladat áll előttünk. Nehéz bármit is kiemelni, de ha csak a Tőketerebesi járás vonatkozásában nézzük a dolgokat, akkor a királyhelmeci szakközépiskola épületének teljes körű rekonstrukciója, a középiskolai osztályok létszámának az emelése, vagy az elvégzett útfelújítások mindenképp említést érdemelnek. Korábban a kampányomban én hívtam fel a figyelmet arra, hogy a Kassa Megyei Közgyűlésnek még magyar nyelvű honlapja sincs. Egy ideje ezt a hiányosságot pótoltuk, a honlap fejlesztésén azonban van még mit dolgozni. Öt évvel ezelőtt a programomban szerepelt a szőlőtermesztés és a borkészítés oktatásának az újbóli felvirágoztatása is a régióban, így hatalmas siker, hogy ez a jövőben Szőlőskén – a perbenyiki szakközépiskola égisze alatt – egy többmilliós projekt keretében valósul meg. Döntés született a Királyhelmeci Gimnázium uszodájának a megépítéséről, ezt a létesítményt fel is kell építeni. A munkahelyteremtés mindenkor a kiemelt célok között szerepel, ez ügyben rengeteg a tennivalónk.

Ön szerint milyen helyzetben vannak megye fenntartása alá tartozó, magyar vagy magyarul is oktató iskolák s egyéb oktatási intézmények?

Ahogyan azt az előző kérdésre adott válaszban is említettem, ezekről az oktatási intézményekről valóban megyei szinten születnek döntések. Létfontosságú, hogy ismerjük ezeknek az iskoláknak, illetve az ott tanuló diákoknak és az ott tanító pedagógusoknak a gondjait, valamint az igényeit. Ugyanilyen fontos, hogy tisztában legyünk a megyei közgyűlés lehetőségeiről, hisz a források nem kiapadhatatlanok. Rendkívül nagy előny, hogy például királyhelmeciként a Királyhelmeci Gimnáziumot érintő ügyekhez úgy szólhatok hozzá, hogy magam is ott érettségiztem, és idén a lányom is ott fog érettségizni, s ha minden jól megy, néhány év múlva a fiam is ugyanitt ballag majd. Ez ugyanígy vonatkozik a képviselőtársaimra is, akik szintén jól ismerik – és szívükön viselik – a lakhelyükön működő magyar iskolák problémáit.

Mi az, amit a megyében betöltött posztjáról befolyásolni tud? Lehet már tudni, milyen szakterületek képviseletével bízták meg Önt az elkövetkezendő négy évre?

Azt senki se várja el tőlem, vagy a Szövetség képviselőitől, hogy a megye összes problémáját a vágyaink szerint oldjuk meg a jövőben. A politika részben matematika is, és a számok makacs dolgok. A megyei közgyűlésben nem mi vagyunk többségben, és a megyének nem én vagyok az elnöke, mi Rastislav Trnkát támogattuk a választások során. Hangsúlyozni szeretném, nincs olyan ambíciónk, hogy elvegyük mások jogköreit, vagy hogy diktáljunk másoknak. Fontos eredménynek tartjuk azonban, hogy mi adjuk a régiófejlesztési, a kulturális, a határon átnyúló együttműködések, a szociális és az idegenforgalmi bizottságok elnökét. És az sem mellékes, hogy a megye elnökével kiváló a kapcsolatunk, és az egyéb frakciók képviselőinek többségével is jól együtt tudtunk működni a múltban. A jövőben is határozott, de korrekt, szavatartó partnerei szeretnénk lenni a kollégáinknak.