Viharokra és jégesőre figyelmeztetnek egész Szlovákiában

A figyelmeztetés 11:00-tól 17:00-ig van érvényben, Kelet-Szlovákiában 20:00-ig.

Ez idő alatt rövid, de intenzív viharokra kell számítani, melyeket jégeső is kísérhet. A viharok során 20-30 mm csapadék is leeshet (keleten akár 40 mm is).

A viharok során a szélerősség 65-85 km/óra is lehet.