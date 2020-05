Videótelefonon tartják a kapcsolatot a betegek és a rokonok

Sok, elsősorban idős páciens hetekig nem találkozhatott a családjával a koronavírus terjedésének megállítása érdekében hozott szabályok miatt. A Svet zdravia dunaszerdahelyi kórházában az egyik mobilszolgáltatóval közösen igyekeznek változtatni a helyzeten, és a videóbeszélgetések által kapcsolják össze a kórházban lévő beteget a családdal.

Vladimír Dvorový, a kórház- és a Pro Care rendelőintézet-hálózat vezérigazgatója rámutatott, hogy az idős páciensek közül sokan több betegséggel is küzdenek, és különösen fontosak számukra a családi kapcsolatok. Ezért is döntöttek amellett, hogy újra összehozzák a családokat. A mobilszolgáltató a megfelelő szolgáltatáscsomaggal ellátott tableteket kölcsönzött a kórháznak, amelyekről a betegek bármikor felhívhatják a hozzátartozóikat. Az idősebb pácienseknek a nővérek, valamint a kórház alkalmazottai is segítenek felvenni a kapcsolatot a családdal. Sokszor előfordul, hogy több generáció is találkozik így, virtuálisan. Dvorový rámutatott, hogy sok család csak így láthatja a beteg hozzátartozót. „A páciens jókedve az egészségügyi állapotára is pozitívan hatˮ – szögezte le a vezérigazgató.

A dunaszerdahelyi mellett a hálózat további hat kórházában – Tőketerebesen, Nagymihályban, Rozsnyón, Nagytapolcsányban, Felsővízközön (Svidník) és Iglón – videótelefonálhatnak szeretteikkel a betegek.

A Svet zdravia társaság és lapunk kiadója a Penta befektetési csoport céghálózatának tagja.