Óriáskoszorú ünnepi megszentelése Érsekújvárban (VIDEÓK)

Óriáskoszorút építettek a főtéri Szentháromság-szobor köré a civil szervezeteket tömörítő KultúrKorzó, és a 7-es számú Czuczor Gergely Cserkészcsapat lelkes tagjai. Idén is élő fenyőgallyakból fonták az adventi koszorút és ünnepi, hófehér díszítést kapott. Múlt évben a koronavírus-helyzet miatt elmaradt a közös ünnepi gyertyagyújtás, de idén már száznál is több család vett részt a közös gyertyagyújtáson.

Érsekújvár | Óriáskoszorút építettek a főtéri Szentháromság-szobor köré a civil szervezeteket tömörítő KultúrKorzó, és a 7-es számú Czuczor Gergely Cserkészcsapat lelkes tagjai. Idén is élő fenyőgallyakból fonták az adventi koszorút és ünnepi, hófehér díszítést kapott. Múlt évben a koronavírus-helyzet miatt elmaradt a közös ünnepi gyertyagyújtás, de idén már száznál is több család vett részt a közös gyertyagyújtáson.

Az első koszorút még 2011-ben készítették a járási székhely központjában. Múlt évben az akkor érvényben lévő kijárási tilalom miatt úgy oldották meg a szombati díszítést, hogy a KultúrKorzó szervezete szerződést kötött a cserkészekkel, önkéntesekkel, akik így érvényes engedélyt kaptak a főtéri díszítésre. Idén már felléphetett a Czuczorosok Énekkara, amely a helyi Czuczor Gergely Alapiskola egykori tanulóiból állt össze. A 2010-ben alakult énekkar odaadó vezetője Szaló Éva nyugalmazott pedagógus és karnagy. A koszorút Kovalcsik Cirill Zoltán szentendrei ferences szerzetes és gimnáziumi tanár szentelte fel, aki csaknem húsz éve tart szentmiséket az érsekújvári ferencesek templomában és építi a helyi magyar közösséget. Szombaton közösen készítettek adventi koszorút a gyerekek a ferencesek templomában és kolostorában.

"Azért gyújtjuk meg a gyertyát, mert sötét van. A sötétben mindennek egész más formája van. Nagyon barátságos fényt ad a gyertya. Annak a világnak, amelynek részesei vagyunk és amely körülvesz bennünket, hiszem, hogy barátságos fénye lesz. Gyerekkoromban az utcában, ahol laktunk, nagyon kedves szokás élt és él ma is, hogy úgy karácsony előtt egy-két nappal -- nem voltak még közösségi oldalak és telefonuk sem volt -- elterjedt, hogy mikor lesz a tűzrakás. Tüzet rakott egy-két jó édesapa, és összegyűltek az emberek. Jó nagy máglya volt és nagyon jót beszélgettünk. Mi gyerekek nagyon élveztük, mert a sötétben, nem mindennapi környezetben égett ez a tűz. Külön közelharc volt a szüleinkkel: most tényleg itt kell hagyni a parazsat? Vigyázzunk rá. Jöttek azok az emberek is, akikkel egész évben nem sokat beszéltünk, de régi ismerősökként köszöntöttük egymást. Jöttek új ismerősök, egy asszony bátortalanul hozott valami bejglifélét, vagy egy üveget, és nagyon-nagyon jó hangulat lett belőle. Egyetlen egy reménységünk van, hogy ott az Isten országában minden egyértelművé válik, a jó is, és a rossz is. Ne azt keressük, ami különválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket" -- hangsúlyozta ünnepi felszólalásában Cirill atya magyarul, és hasonló módon szólt a szlovák érsekújváriakhoz.

A rendezvényen részt vett a KultúrKorzó csapata, a cserkészek, valamint Nagy Péter, Érsekújvár alpolgármestere és Puss Péter, a közeli Andód község polgármestere is. Vasárnaponként 11 órakor gyújták meg az újabb gyertyát az adventi óriáskoszorún.