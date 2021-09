Vandálok rongálták meg a kisgéresi pincesorok közötti lámpákat

A tegnap este, éjjel „terméseˮ! – ezekkel a szavakkal kezdte a közösségi oldalán posztját Furik Csaba, Kisgéres polgármestere, miután a napokban többen is arra hívták fel a figyelmét, hogy a falu szélén található borospincesor lámpái közül legalább négyet, de feltehetően még további kettőt vandálok tettek tönkre. „Tényleg normális az, aki ilyet csinál?! 2012-ben a Kelet-szlovákia Áramszolgáltató (VSD) vállalat segítségével, valamint Kassa Megye Önkormányzatának támogatásával a pincék közzé 15 esztétikus, a tájba és a pincék közé illő kandelábereket vásároltunk és állítottunk fel. Néhány nappal ezelőtt azonban a megosztott fotók tükrözte látvány fogadott bennünket. Három-négy lámpát szeptember 23-ra virradóra, további kettőt pedig még korábban tettek tönkre a vandálok a feltételezéseink szerint. A speciális búrákat a lámpák környékén talált nagyobb kődarabokkal törhették össze. Összesen 5 lámpát tettek tönkre a 15-ből. Mindenkit arra kérek, hogy ha bármit tud a lámpák rongálásáról, a rongálás elkövetőiről vagy valamilyen extra információja van az esetről, az legyen szíves jelenteni a kisgéresi községi hivatalában. Akár személyesen engem is felkereshetnek. A kandeláberek darabonkénti ára 1700 euró. A lámpabúrák egyébként kimondottan ellenálló, nehezen törhető anyagból készültek, de a közel fél kilós köveknek sajnos nem tudtak ellenállniˮ – részletezte a polgármester bejegyzésében.

Drága javítás



Furik Csaba az Új Szónak azt is elmondta, idén a pincék közötti alsó soron egy fehér furgon vagy egy traktor eltörte az egyik kandelábert, mintegy 500 euróba került a javítása, melyet önerőből fedeztek. „Közvetlenül a pincenapok előtt összetörték a megyei támogatást megjelenítő táblát, már másodszor. Persze minden nyomot eltüntettek. Egy határon átívelő pályázat előtt állunk, melynek keretében más építmények is felépülnek, a települést fogják szolgálni és gazdagítani. Attól viszont már most félek, hogy mi lesz akkor, ha ilyen embereket, gyerekeket nem tudunk majd távol tartani, de azt sem tudom igazán, hogyan fogjuk elmagyarázni nekik, hogy normális ember ilyet nem csinál!? Ha a tetteseknek kellene kifizetni az okozott károkat, biztos vagyok benne, kétszer meggondolnák, mielőtt ilyet tennének. Aki tud, az kérem segítsen az elkövetők megtalálásában! Most még jelentkezhet nálunk az elkövető, de jelentettem a történteket a rendőrségen, eljárást indítottak. Előbb vagy utóbb biztosan kiderül, ki nem fért a bőrébeˮ – zárta Furik Csaba.