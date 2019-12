Válságos az áramütést szenvedett diák állapota

A hét elején történt baleset során, a 400 voltos áramütést követően kétszer élesztették újra a diákot. Állapota továbbra is súlyos, jelenleg mesterségesen altatásban tartják az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet intenzív osztályán. Ján Baček kórházi szóvivő elmondta, a beteg állapota továbbra is súlyos, jelenleg is küzdenek az életéért. Az iskolában még aznap vizsgálatot indított a rendőrség és a munkafelügyelet szakembereinek egy csoportja.

Lénárt Péter, az iskola igazgatója az Új Szónak elmondta, nyolc tanuló helyett aznap csak három szlovák diák vett részt a hetedik órán, ahol méréseket végeztek a szaktanár felügyeletével.

„Az ipari iskola negyvenhat éves történetében nem volt példa ehhez hasonló esetre. Ez a berendezés negyven éve szolgálja a diákokat, de soha semmi baj nem történt, szakértők érkeztek Trencsénből a műszerek vizsgálatára. Rendkívüli módon megviseltek bennünket a történtek. A sérült fiatalember két diáktársát, akik az áramütést követően próbáltak neki segítséget nyújtani, nem engedték felszállni a mentőautóba, és a fiú osztályfőnökét sem, ők gépkocsival hajtottak a kórházba. Temetésen voltam, amikor a baleset megtörtént, de azonnal siettem vissza. Az iskolában lévő rendőröknek leadtam az adatokat, és én is rohantam a kórházba, az ügyeletes orvos azt mondta, mivel nem vagyok a gyerek jogi képviselője, ezért nem adhat információkat”

– mondta Lénárt Péter.

Az iskola igazgatója az osztályfőnöktől kapott telefonszámot a diák egyik szülőjére, és értesítette őt a történtekről. „A televízió munkatársainak azt nyilatkozta a szülő, hogy nem tájékoztattuk időben és hogy az iskola nem törődött semmivel, ami nem igaz. Úgy háromnegyed órán belül értesítettük, és az sem igaz, hogy könnyű balesetként beszéltünk az ügyről. Arról, hogy mi történt a tanítási órán nem nyilatkozom, mert még tart a vizsgálat. A két iskolatársnak pszichológust kértünk a Kék Angyal (Modrý anjel) krízisvonalon keresztül, az igazgatóhelyettesem is tanúsíthatja, hogy háromszor is visszautasították a diákok ezt a fajta segítséget, mondván, hogy megbirkóznak a helyzettel. Az iskola vezetése nagyon sajnálja a történteket” – tette hozzá Lénárt Péter.

Megkérdeztünk egy villanyszerelőt és egy villamosmérnököt is arról, mi történhet az áramütés során. A szakemberek elmondták, a 400 volt rendkívül veszélyes feszültség, ha a villamos hálózatban kerül kapcsolatba az ember vele, és nagyon sok függ attól, mennyi ideig tart az áramütés, milyen helyen lép be és ki a testből. Ugyanakkor az is lényeges, hogy milyen fiziológiai állapotban van az illető teste, mert ettől is függ a bőr vezetőképessége. Gyakori és veszélyes eset, hogy valaki megfog egy feszültség alatt levő drótot, tárgyat, és nem tudja elengedni a hirtelen görcs miatt.

Az egyik iparista végzős diák édesapja elmondta, a történtek óta semmilyen tájékoztatást nem kaptak hivatalosan az iskolától, és az ipari diákjai sem tudnak további részleteket, amit azzal magyaráznak, hogy még tart a vizsgálat.