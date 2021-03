Vadas fürdő: májusban már nyitnának

A város stratégiai fontosságú cége október közepétől minden részlegét bezárta, december elsejéről február végéig pedig az alkalmazottak kényszerszabadságon voltak.

„Március elsejétől már dolgozunk, készülünk a nyári idényre. Bízunk a csodában, tehát azzal számolunk, hogy május elsejétől nyithatnának a fürdők, mi erre készülünk, és akkor nyitnánk a szállodát, a wellnessközpontot és a medencéket is. Minden attól függ, miképp alakul a járványhelyzet, mi lesz áprilisban és miről, miképp dönt majd a kormány” – taglalja a helyzetet Hogenbuch Endre igazgató. Szerinte a szállodát csak medencékkel együtt érdemes működtetni, a medencéket pedig csak a szállodával, szálláshelyekkel. Külön ez nem működik és nem is gazdaságos. Előzetes számításaik szerint a májusi hónapra már most is 50 és 100 ezer euró közti összegben van előzetes szállásfoglalásuk, bíznak abban, hogy a vendégek akkor már tényleg megérkezhetnek, üdülhetnek, nem kell visszaadni nekik ezt a pénzt.

„Azzal mindenképp számolni kell, hogy a közegészségügyi hivatal csak fokozatosan, szakaszosan, különböző korlátozásokkal engedi majd működni a strandot és az egész fürdőt, de nekünk már áprilisban és most is mindenre figyelni kell, ezért teljes üzemmóddal készülünk” – teszi hozzá az igazgató. A bezárás, a kieső bevételek miatt a Vadas háromféle formában is igényelhet támogatást az államtól és ezt meg is teszi, itt jönnek a képbe a bérköltségek is.

Állami támogatások

A Vadasban nem volt leépítés, de az elmúlt három hónapban az állam átfizette az alkalmazottak bérének nyolcvan százalékát, a kényszerszabadság idején is. Most, március elsejétől csökkentett üzemmódban ugyan, de már dolgoznak – ebben az esetben a fürdő a bevételkiesésre kér majd kárpótlást az államtól. Továbbá a fürdő ún. idegenforgalmi támogatásra is jogosult, mégpedig a múlt évi bevételkiesésükkel arányban. Ezt még februárban kérvényezték, az összeget az állam jóváhagyta, de még nem futott be a számlájukra.

„Fontos az állami segítség, annál is inkább, mert nélküle nem élnénk túl, komoly gondjaink lennének. Mert például azzal, hogy az elmúlt három hónapban a bérköltségeink nyolcvan százalékát fedezte az állam, lényegében a három havi kiadásunk nyolcvan százalékát fedezte, mert csak minimálban működtünk”

– részletezte Hogenbuch Endre.

Fejlesztés feltétellel

A Vadasban természetesen idén is fejlesztenek, de csak akkor, ha a főidény után kedvezőek lesznek a gazdasági mutatók. A Thermál szálló homlokzati részét újítanák fel és harminc férőhellyel bővítenék az éttermet is. Az étterem belső terét korszerűsítenék úgy, hogy leválasztható részt alakítanak ki, tehát, ha kisebb, zártkörű rendezvényt tartanak, akkor nem kell majd bezárni az egész vendéglőt. Az úszómedencére és a csillag medencére pedig új vízvisszaforgató rendszert telepítenének, ezáltal higiénikusabb és gazdaságosabb lesz az üzemeltetésük. A fürdő áprilisban felújítja és újraaszfaltoztatja a Vadas és a központi buszmegálló közti, a volt kemping előtt húzódó bekötőutat is.