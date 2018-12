Ünnepvárás a Bodrogköz központjában

Balogh Csaba, a Királyhelmeci Városi Hivatal vezetője lapunknak elmondta, az utcák díszítéséhez néhány éve vásároltak nagyobb számban különböző izzósorokat, idén pedig azért kerülhetett a település további részeire is fénydekoráció, mert a közterület-fenntartó vállalat alkalmazottai időközben felújították a régi, nagyrészt használaton kívüli díszeket. A város karácsonyfájára - melyet most is magánszemély ajánlott fel - viszont méretei miatt kellett néhány dekorációs elemet vásárolni, és egy szintén felajánlásból származó, kisebb fenyőt is elhelyeztek a városi hivatal földszintjén. A Millennium téren idén is megtalálható a betlehem, melynek szobrait egy régióbeli képzőművész készítette. Az adventi időszak kezdetén a történelmi egyházak és a város vezetése közös gyertyagyújtást is szervezett, az adventi koszorút szintén a Millennium téren helyezték el.

Az ünnepek előtti hetekben több rendezvény közül választhatnak az érdeklődők. December elején megrendezték a hagyományos Mikulás-futást, melyen több, mint háromszázan vettek részt. A Királyhelmeci Közösségi Központban december 13-án Mikulás-ünnepséget szerveztek a hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek számára, akiket az önkormányzat által biztosított 120 ajándékcsomaggal ajándékoztak meg. Idén először csatlakozhatnak a helyiek a magyarországi Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz-akciójához, ami a gimnázium egyik tanulójának, a Kistárkányban élő Bálint Stefániának köszönhető. A gyűjtőpontot a Királyhelmeci Gimnáziumban nyitották meg. A cipősdobozokba 0-tól 18 éves fiú- vagy lánygyermekeknek lehet csomagolni, elsősorban tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, játékot, papírárut vagy írószereket. A kezdeményezéshez csatlakozott a királyhelmeci nyugdíjasok klubja is. A dobozokat, melyeket helyi rászoruló családok kapnak meg, december 20-ig lehet leadni a Királyhelmeci Gimnáziumban.

A múlt hét végén a városi hivatal nagytermében Rák Viktória, Csémy Balázs és a Beliczay vonósnégyes Harang csendül című adventi műsorában megzenésített versek, az advent időszakához köthető ismert dalok, valamint Bach és Mozart szerzemények hangzottak el. Az eseményen fellépett a helyi művészeti alapiskola gyermekkórusa is. December 14-én a Millennium téren zenés műsorral teremtettek karácsonyváró hangulatot. A rendezvényen felléptek az alapiskolás diákok, a művészeti alapiskola növendékei, a szabadidőközpontot és a közösségi központot látogató diákok, majd közönség elé állt a Nosztalgia csoport. A műsor további részében hazai és külföldi szólisták és zenekarok léptek fel, valamint nem maradhatott el a hagyományos Karácsonyi koccintás sem. Az ezen résztvevők az önkormányzat tagjaival és Pataky Károllyal, a város polgármesterével koccinthattak, illetve itt gyűjtést is rendeztek, mellyel szintén a rászorulókon kívánnak segíteni.