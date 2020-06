Újranyit a kassai repülőtér

Mivel a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett óvintézkedéseket, köztük a határok lezárását is egyre több országban feloldják, a kassai repülőtér is fokozatosan újraindítja a légi közlekedését. Az első, menetrend szerinti nemzetközi járatokat 2020. június 15-től indítják újra.

Kassa | Mivel a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett óvintézkedéseket, köztük a határok lezárását is egyre több országban feloldják, a kassai repülőtér is fokozatosan újraindítja a légi közlekedését. Az első, menetrend szerinti nemzetközi járatokat 2020. június 15-től indítják újra.

A repülőtér légi közlekedésének újraindításáról Karolína Linhartová, a kassai repülőtér marketingmenedzsere tájékoztatta lapunkat. Az intézkedés elmondása szerint elsősorban azokat a járatokat érinti, melyek a közeli országok repülőterei között valósulnak meg. „Az újraindulás első légitársasága a csehországi České Aerolínie, a Prága és Kassa közt ingázó, hétfőn, szerdán és pénteken induló és érkező járatokat június 15-én indítják útnak. A légitársaság fokozatosan növelni fogja az induló és érkező gépek számát, az eredeti, heti 13 járat várhatóan 2020. szeptember 1-jén állhat visszaˮ – tudatta lapunkkal Linhartová. A repülőtér érkezési és indulási listájára a tervek szerint az Austrian Airlines fogja visszaállítani a Bécs és Kassa között ingázó járatait. Az elsőt 2020. június 22-re tervezik. A két nagyváros között hetente négy alkalommal, mégpedig hétfőn, csütörtökön reggel és este, illetve szombaton fognak közlekedni az utasszállító repülőgépek. „Csakúgy, mint a csehországi légitársaság esetében, az Austrian Airlines is csak 2020 őszére tervezi visszaállítani a koronavírus előtti ütemtervét, vagyis a heti 13 érkező és induló járatot. Már a lengyelországi LOT légitársaság is nagyon várja, hogy a Wizz Air és a Ryanair gépei is újra utasokat szállíthassanak Kassára, azonban ők még nem kapták meg a működéshez szükséges engedélyeket a központi válságstábtólˮ – tudatta lapunkkal a kassai repülőtér munkatársa.

A kassai repülőtér járatait március 13-án állították le a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében bevezetett óvintézkedések és korlátozások értelmében. Az összes érkező és induló járatot, beleértve a České Aerolínie, az Austrian Airlines, a LOT, az Eurowings és a Wizz Air járatait is leállították. A leállás az elmúlt három hónap leforgása alatt heti 75 járatot, tehát összességében 1015 járatot érintett.