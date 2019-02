Újraindítják a Kassa-Munkács vonatjáratot

A tárgyaláson az Ukrajnából érkező tehervagonok árának emelkedéséről, illetve az ungvári légi összeköttetés újraindításáról is beszéltek. Az utóbbi a kelet-szlovákiai infrastruktúra fejlődéséhez is hozzájárulna. „A Munkács és Kassa közötti vasúti személyszállítás nemcsak a közlekedést fejlesztené, hanem a régiónkat is vonzóbbá tenné a turisták számára. Az összeköttetés újraindítása természetesen új munkahelyek kialakítását is jelenti” – mondta Érsek Árpád.

A kezdeményezés valójában két gyorsvonat beindítását jelenti, melyek az ukrán–szlovák határ menti Tiszacsernyő és Csap települések érintésével pozsonyi és prágai, illetve ugyanezen a vonalon visszafelé kijevi és lvivi csatlakozással közlekednének. „Jelenleg az államhatáron történő ellenőrzés idejének csökkentésén dolgozunk, természetesen a schengeni övezet szabályainak keretében. Az ukrán, illetve a szlovák oldal is olyan feltételek kialakításán törekszik, hogy a járatokat már a nyári szezon elején be lehessen indítani” – tudatta nyilatkozatában Karolína Ducká, a közlekedésügyi minisztérium szóvivője, aki szerint egy későbbi projektben az ungvári légi összeköttetés újraindításával is foglakoznának. A repülőtér speciális elhelyezkedését figyelembe véve Érsek meglátása szerint mindkét ország részéről szoros együttműködésre van szükség a kereskedelmi repülőjáratok és a karbantartás bebiztosításának érdekében.