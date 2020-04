Újabb koronavírus-fertőzöttek az érsekújvári kórházban

Az érsekújvári tesztelőhelyen kizárólag Covid-útlevéllel jelentkezhetnek a lakosok, erre olyan módon tehetnek szert, hogy regisztrálnak az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) a honlapján. Az érsekújvári mobil konténerre magyarul és szlovákul is felkerült a tájékoztató tábla. Előzetes időpontot kapnak a tesztelésre érkezők, akiket a konténer ablakánál tesztelnek, de arra is van lehetőség, hogy a személygépkocsi ablakán keresztül történjen meg a mintavétel.

Kellemetlen a törletvétel

A tesztelésen az első fél órában két, korábban már regisztrált lakos vett részt. Az egyik fiatalember nem kívánt nyilatkozni a sajtónak. A tesztelésre érkezők között volt Andrea Fujaszová, aki betegápolóként dolgozik külföldön, és a gondozásra szorulók kérésére végeztette el a vírustesztet. „Kicsit kellemetlen a mintavétel, de mindenképpen szeretném megtartani a munkámat, ehhez arra van szükség, hogy egészséges legyek” – mondta Andrea Fujaszová.

Újabb fertőzött

Ján Baček, az egészségügyi központ szóvivője arról tájékoztatott, hogy újabb koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak a kórház egyes számú belgyógyászati osztályán, ahonnan korábban már négy egészségügyi dolgozó került házi karanténba, valamennyien tünetmentesek. Három további fertőzöttről is tudomásuk van, a kórház üzemi konyhájának az alkalmazottai.

Óvatosságra int

Peter Hoppan epidemiológus, a kórház válságstábjának tagja elmondta, továbbra is kerüljék a lakosok a csoportosulást, a boltok, közterületek gyakori látogatását, rendszeresen mossanak kezet, gondosan fertőtlenítsék az arcvédő maszkjukat.

„A másodiktól a tizennegyedik napig fertőző a koronavírusos beteg, a 6–8. napot tekinthetjük a legintenzívebbnek, ha klinikai tünetei is vannak a betegnek, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy kimutatják a tesztek a fertőzést. Léteznek tesztek, melyekkel megállapíthatók a vérben lévő ellenanyagok is, tehát azt is megtudhatjuk, hogy a beteg korábban megfertőződött-e. Az érsekújvári kórház mono-blokkjában egyetlen fertőzöttünk sincs. Az, ami az egyes számú belgyógyászaton történt, azzal magyarázható, hogy az alkalmazottak ki-be járnak, másokkal is találkoznak. Kizárólag vírushordozók, nincsenek klinikai tüneteik, panaszaik. Ugyanez a helyzet az üzemi konyha dolgozóival, senki sem beteg, rendszeresen kommunikálunk velük a házi karanténban. Nagyon szigorú intézkedéseket vezettünk be az egészségügyi központban az egészségügyi dolgozók és a betegek biztonsága érdekében” – mondta Peter Hoppan.

A központ 7-től 15 óráig tart nyitva, várhatóan napi harminc tesztelést végeznek el a mobil tesztelőben.

Villáminterjú:

Kristína Rogozánová, az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet klinikai mikrobiológusa

Bárki kérheti a tesztelést Érsekújárban?

Nem, előbb kapcsolatba kell lépnie a lakosnak az Egészségügyi Információk Nem-zeti Központjával, és kitölteni a szükséges online kérdőívet. Amennyiben a központban úgy döntenek, hogy a tesztelés indokolt, ezt követően kaphat tőlünk időpontot a kérelmező.

Hogyan zajlik a tesztelési folyamat?

A tesztelést úgy végezzük, hogy a Covid-útlevélen lévő kódot beazonosítjuk az adatbázisunkban lévő jelentkező számával. Amennyiben megérkezik a visszaigazolás, hogy a jelentkezési adatok érvényesek, elvégezzük a mintavételt.

Hogyan értesül a lakos az eredményről?

A betegnek nem kell visszatérnie, elektronikus postán, vagy SMS-ben kapják meg az eredményt negyvennyolc órán belül. A mai mintákat a délutáni órákban viszi át a sofőrünk a pozsonyi nemzeti referenciás központban. Az egészségbiztosító fizeti a tesztelést, de csak azok kaphatnak konkrét időpontot a mi állomásunkon, akiknek engedélyezték a tesztelést.