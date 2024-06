Új raktárépülettel bővült a múzeum

A Csallóközi Múzeum mintegy 12 ezer darabból álló gyűjteménye és 14 ezer darabból álló szakkönyvtára átkerült az újjáépített raktárba, amely most már megfelel a tűzvédelmi előírásoknak. “Annak idején figyelmeztettek engem a tűzoltók, hogy a meglévő raktárhelyiség semennyire sem felel meg az előírásoknak. Beadtam egy kérvényt a megyéhez és szépen lassan elindultak a dolgok. Mire jóváhagyták a vizualizációs tervet, az infláció miatt elszálltak az árak, de sikerült, azért mondom, hogy ez egy kisebbfajta csoda. Csaknem egy év alatt sikerült tető alá hozni az épületet, 2022 őszén kezdődött az építkezés és 2023-ban végén kész lett. Több mint 900 ezer euróból sikerült újjáépíteni a raktár- és irodahelyiséget, kizárólag megyei forrásból. Még nem vagyunk teljesen készen a költöztetéssel, a történelmi Sárga kastélyban még ott van a könyvek jelentős része és az irodai berendezések. Miután kiüresednek a helyiségek, ott is tervezünk egy minimális felújítást” – zárta Nagy Iván. Megtudtuk azt is, a múzeum egyik legértékesebb kiállítási tárgya a bejáratban kiállított csónak, amelynek különlegessége az, hogy egy darab fából faragták ki.