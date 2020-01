Új lemezzel jelentkezik idén a komáromi Aylen's Fall együttes

Az idei évre tervezett lemezt a szemfüles rockrajongók már elcsíphették tavaly novemberben a komáromi RÉV-ben, amikor az öttagú zenekar kipróbálta élőben is, hogy hogyan működik a dalcsokor. Kaprálik György énekes és Osváth Lajos basszusgitáros az Új Szónak azt mondták, valószínű, hogy ősszel vonulnak stúdióba, hogy felvegyék a még cím nélküli anyagot. „Szeretnénk egy turnét is az új anyaggal Szlovákiában, Magyarországon, vagy akár külföldön, ha összejönˮ – mondja az énekes, aki szerint az új szerzemények eléggé szerves folytatásai azoknak a daloknak, amiket a közönség megszokhatott tőlük.

Komáromi grunge

Az Aylen's Fallt hallgatva sokaknak a grunge ugrik be elsőre, és ez nem is annyira véletlen. Ez a rockzenei műfaj a 80-as években kezdte el megvetni a lábát, elsősorban az Egyesült Államok északnyugati partján fekvő Seattle városában, hogy aztán a 90-es évekre a Nirvana, a Pearl Jam, az Alice in Chains vagy a Soundgarden révén világszerte népszerű muzsikává váljék. A grungeból Kaprálik György az „életérzést” emeli ki, míg Osváth Lajos úgy mondja, abban az időszakban ez volt számára a legőszintébb zene. Az Aylen's Fall tagjainak ez a műfaj az egyik közös kedvencük, ebből az alapból táplálkozik aztán a mindig saját utat kereső zenéjük. „Az az igazság, hogy nem gondolkodtunk azon, hogy mit játszunk. Ez jönˮ – fogalmazza meg a lényeget Kaprálik György. Általában közös improvizálásból születik a zenéjük, amelybe a tiszta rockos dolgokon kívül mást is beépítenek: funky és bossa nova alapokból is kiindultak már. Ugyanígy vannak zúzós és laza dalaik is.

Ezt csak örömből lehet

A tagok nem gondolják azt, hogy ebből a zenéből meg lehetne élni, ez egyébként is nagyon keveseknek sikerül Szlovákiában vagy Magyarországon. De nem is ez a lényeg. „Ezek a nagyon szubkultúrás dolgok, meg tényleg csak az önkifejezésről szólnak, meg hogy kikapcsolod, ami körülötted van” – foglalja össze Osváth Lajos, hogy mi is motiválja őket. „Ha csak Szlovákiát veszed, akkor nagyon nehéz. Nincsenek is megfelelő klubok. Hogy egy zenekarnak érdemes legyen elmennie, ahhoz 150 néző kellene. Ilyen nézettség sok városban nincs, Komáromban is ritkán.ˮ

Koncertek

Az együttes nyári programja még alakul, de biztosan több helyen lehet találkozni velük. Legközelebb a KomRock Tribute Festival-on lépnek fel a komáromi sportcsarnokban február 22-én, ahol kizárólag csak Nirvana-dalokat fognak játszani.