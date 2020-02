Új igazgató a somorjai lakáskezelő vállalat élén

A város december közepén hirdettet pályázatot a lakáskezelő vállalat igazgatói posztjára. Orosz Csaba polgármester hosszan tartó elégedetlenséggel indokolta a korábbi ügyvezető, Boris Rozmuš visszahívását.

„A felügyelőbizottság, a polgármester és a hivatal közös döntése alapján határoztunk így. Mivel nem az elvárásoknak megfelelően vezették a céget, ezért akartunk lehetőséget adni egy új igazgatónak” - részletezte Orosz.

Rozmušt 2017 nyarán nevezték ki a cég élére, a mostanihoz hasonlóan akkor is öten pályázták meg a funkciót. Két és fél év után következett be újabb csere a vállalat vezetőségében, a képviselők részéről elhangzott a kérdés, hogy módosult-e a kiválasztás folyamata, amelynek köszönhetően esetleg megelőzhető lenne egy hasonló helyzet kialakulása. Orosz Csaba közölte, hogy standard pályázatot hirdettek. Diplomás, legalább tízéves vezetői tapasztalattal bíró, a jogszabályokban is jártas személyek jelentkezését várták. A január 20-án megtartott meghallgatáson Kürthy Sándort találták a legalkalmasabbnak a funkció ellátására, a tizennyolc önkormányzati képviselő közül tizenöten támogatták a kinevezését. Kürthy a titkos szavazás után megköszönte a városatyák bizalmát és leszögezte, hogy teljes erejével a lakáskezelő vállalatot szolgálja majd.

Az ülés végén az egyik lakos, aki szintén jelentkezett a pályázatra, közölte, hogy kifogást emel a kiválasztás lebonyolítása ellen, szerinte ugyanis nem a törvényekkel összhangban bonyolították le a folyamatot, és bizonyos jelentkezőket diszkrimináltak. Veres Gábor alpolgármester, a pályázatokat elbíráló bizottság elnöke elutasította a kritikát, leszögezve, hogy minden előírást betartottak a kiválasztáskor.