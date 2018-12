Tűzijáték és fényshow is lesz szilveszterkor Pozsonyban

Az óvárosi önkormányzat szerint a pozsonyi szilveszteri program idén is követi a világvárosok trendjét, lesz tűzijáték és modern fényshow. Este tíztől várják a látogatókat a városközpontba, a Hviezdoslav téri bemelegítő partyra, ahol éjjel kettőig DJ zenél. A Štúr téren idén is fényjátékkal készülnek, és óriási visszaszámláló mutatja, hány perc van még hátra 2018-ból. A Rázus rakpart egyedülálló látványvilága is emeli az ünnep fényét. Éjfélkor a Dunáról Johann Strauss Kék Duna keringőjének dallamára lövik fel a tűzijátékot. Ezzel egy időben a rakparton és a téren folytatódik a fényshow, itt szlovák és cseh klasszikusok művei csendülnek fel. A városrész és a főváros vezetése fokozott biztonsági intézkedésekkel készül Szilveszter éjjelre, nemcsak állami- és városi rendőr lesz több a terepen, hanem biztonsági őrök és mentősök is gondoskodnak a szórakozók biztonságáról. Az általános érvényű rendelet tilos petárdázni a fővárosban. Hat ellenőrző beléptető kapun engedik be a szórakozni vágyókat a központi zónába, a rendőrök elkobozzák az éles és veszélyes tárgyakat, valamint az üvegpalackokat. A Lőrinckapu utca és a Halászkapu kereszteződésénél található Kandi szobránál, a Réz (Medená) és a Híd (Mostová) utca sarkán, a Palacký, Jesenský, és Gorkij utcáknál, valamint a Hviezdoslav téren lehet bejutni a központba.

A szabadtéri rendezvény miatt korlátozzák a forgalmat, és módosul a tömegközlekedés, de éjszaka több járatot indítanak. Este tíztől hajnali fél kettőig lezárják az autósok elől Vajanský rakpartot és a Štúr teret. A szervezők arra kérik a vendégeket, aki teheti, gyalog, vagy tömegközlekedési eszközzel érkezzen. (béva)