Tüntetés Párkányban: kilóg a politikai lóláb

Oltásellenesek, elkeseredett. munkájukat féltő kisemberek, Kotleba-párti és nemzeti politikusok, önjelölt költők, kormányutálók, vírusszkeptikusok és kíváncsiskodók – megközelítőleg így írható le a közönség azon a szombat délelőtti, 11 órakor kezdődött tüntetésen, melynek keretében a résztvevők 1 órára eltorlaszolták a Mária Valéria híd szlovákiai hídfőjénél a közlekedési sávokat, így fejezve ki nemtetszésüket a határátlépési szabályok és a Covid-korlátozások miatt.

Az eseményen a már jól ismert oltásellenes érvek mellett – a vakcinák csak kísérletiek, ez az egész csak egy piszkos üzlet és nem járványkezelés -, a tüntetők alkotmányos jogaikra és szabadságjogaikra hivatkoztak, most viszont már egyre élesebben bírálták a kormányt, az országos tisztifőorvost és a köztársasági elnököt is. Marek Soun, a tüntetés szóvivője közölte, ő él az alkotmány adta jogával, azaz a polgári engedetlenséggel és arra buzdította a többi résztvevőt is, hogy ne tartsák be a közegészségügyi hivatal és a kormány rendeleteit a határátlépésekkor sem. Szerinte a kormány,Lengvarský miniszter és Ján Mikas tisztifőorvos önkényesen értelmezték az Alkotmánybíróság döntését, hülyét csináltak a testületből azzal, hogy hétfőtől még szigorúbb lesz a járvány miatti határátlépés. Marek Géci jogász szintén dörgedelmes szónoklatban szidta a kormányt, hangsúlyozva, hogy az alaposan megkérdőjelezhető járványkezelésre ez a kormány milliókat dobott ki az ablakon, de az egészségüggyel egyáltalán nem törődik, a korlátozásokkal pedig az emberek alkotmányos jogait tiporja.

Plagizáló doktor –szakon végzettek

Nagy sikert aratott Gyetven Miklósnak, a Vadas egykori igazgatójának szónoklata is, aki szintén a határon életbe lépő korlátozások ellen tiltakozott. Szerinte ezzel nincs megoldva semmi, mert ez csak újabb zsarolás a kormány részéről, hogy az emberek oltassák be magukat. Gyetven kijelentette, ahogy a járvány elején, úgy most sem tud a kormány megoldást találni a helyzetre és sajnos egyelőrc marad a határon túli munkába járás az idióta rendelkezésekkel – mindenesetre ő továbbra sem hajlandó beoltatni magát és nem hajlandó tesztelésre sem, neki nem fognak az orrában turkálni. Szerinte ne a plagizáló doktor-szakon végzettek, akik még tán alapiskolai biológiaórákon sem voltak, mondják meg, hogy ki a fertőzött és ki nem és kit lehet beengedni az országba. Ugyanis a teljesen beoltottak is fertőzhetnek. Ha pedig valaki kigyógyult a Covidból, ahogy ő is, akkor annak eleve jó az immunitása a Covid ellen, akkor meg minek az oltás? – tette fel a kérdést Gyetven. A volt igazgató úgy véli, eddig csak bezárásokkal, korlátozásokkal csesztették az embereket és most is az zajlik, milliókat költöttek járványkezelésre, de arról nem hallani, hogy kórházakat építettek volna, vagy plusz egészségügyi személyzetet képeztek volna ki. Gyetven arról sincs meggyőződve, hogy a maszkviselés és a tesztelések bármiben is segítettek volna. „Továbbra is járni fogok munkába, és várom, még milyen szigorítás lesz. Megkérdeztem a rendőrt, mi lesz, le fog lőni? Azt azért nem – volt a válasz. De ezek a rendőrök ugyanannak a rendszernek az áldozatai, mint mi“ – utalt a határon szolgálatot teljesítőkre Gyetven.

Takarodjon a kormány

Tomáš Taraba, az Élet Nemzeti Párt szónoka szintén azt hangsúlyozta, hogy jogunk van tesztelések és oltások nélkül élni, egyúttal alaposan megszidta a kormányt, hogy 12 milliárd eurós költségvetési hiányt produkált eddig és az egészségügy romokban van, pedig Ficóék évente csak egymilliárdos hiányt csináltak és hogy kritizálták őket. Ha Magyarország ugyanolyan járványhelyzetben van, mint mi, akkor miért kell a határon átjáró, munkába menő embereket buta rendelkezésekkel hergelni? – tette fel a kérdést a képviselő. Taraba egyúttal konstatálta, hogy az orbáni Magyarország a mi szövetségesünk a brüsszeli diktátumokkal szemben. Szerinte ez nem járványkezelés, hanem az oltásokkal kapcsolatos piszkos üzlet, amit az emberekre akarnak kényszeríteni. Taraba a kormányt és a köztársasági elnököt is szidta amiatt, hogy nem lehet népszavazást kiírni a kormányváltásról. Szerinte a kormány bűne az is, hogy a beoltottakat és az oltatlanokat egymás ellen fordítja. A tüntetést szónokai közül többen hangsúlyozták, hogy általános sztrájkot hirdetnek és a kormány előbb-utóbb, de reményeik szerint még ez év végéig bukni fog.

A tüntetés végén egy párkányi hölgy szintén arra buzdított, hogy ne oltaassuk be magunkat és a gyermekeinket se, majd a saját versét adta elő. A résztvevőket egyúttal felszólították, hogy aki teheti, az a szervezőkkel szálljon autóbuszba és tüntessen velük Komáromban és Pozsonyban is. A megrendelt autóbusz a kompkikötőben várta az utasokat.