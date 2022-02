Tudja-e, hogy melyik szlovákiai városban nyílt új McDonald's?

A McDonald's Érsekújvárban nyitotta meg 38. szlovákiai éttermét. Az új étterem már az újgenerációs éttermek portfólióját bővíti, amelyeket innovatív megoldások, jobb ügyfélkiszolgálás és modern, a fenntarthatóságot szem előtt tartó dizájn jellemez. Természetesen innen sem hiányozhat a népszerű McCafé kávézó részleg.

A harmincnyolcadik szlovákiai McDonald's-étterem összesen 143 ülőhellyel rendelkezik. Kellemes családi környezetet kínál Érsekújvárban a látogatóknak, Wood & Stone stílusú, modern dizájnban. A helyiségek a gyermekeknek szánt digitális játékokkal felszereltek, valamint a szülők által is nagyra értékelt szabadtéri játszótérrel is szolgálnak. A látogatók használhatják a beltérben található 6 önkiszolgáló kioszkot, amelyek digitális és gyors rendelést biztosítanak az étlapon szereplő teljes kínálatra. Az önkiszolgáló kioszkokon keresztül a vásárlók minden vásárlás alkalmával, a végösszeg felkerekítésével adományt is ajándékozhatnak a Ronald McDonald House Charities nonprofit szervezet jótékonysági tevékenységére, mely országszerte segíti a kórházak gyermekosztályainak felújítását.

"Nagy örömünkre szolgál, hogy a jelenlegi kihívásokkal teli időszak ellenére is elérhetővé tehettük ügyfeleink számára ezt az új és egyedülálló, újgenerációs éttermet. Hisszük, hogy az új hely Érsekújvárott megtalálja majd hűséges vásárlóit, akiket könnyű megközelíthetősége, a minőségi kínálat, a gyors kiszolgálás és belsőépítészete fog megnyerni" - mondta Richard Boháč, a McDonald's szlovákiai fejlesztési vezetője.

Az újonnan megnyitott üzlet megfelel az újgenerációs McDonald's éttermek minden követelményének. Tervezése során a fenntarthatóságot tartották szem előtt, és számos modern technológiával rendelkezik. Az étteremben megtalálható például az akár 40%-os olajtakarékosságot biztosító LOV fritőz (az olaj ezután még további energiafeldolgozásra kerül), az alacsonyabb energiafogyasztású húsgrillező csakúgy, mint a környezetbarát hűtő- és fagyasztószekrények, illetve LED világítás. Az üzem egy speciális, a vásárlói hulladékok szortírozására szolgáló helyiséggel is rendelkezik, ahol minden egyes felhasznált csomagolóanyag egy képzett alkalmazott kezén megy keresztül. A vállalat összességében már tizenkilenc éve foglalkozik hulladékosztályozással.

Amellett, hogy az étteremben szelektálják a hulladékot és összességében csökkentik a műanyagok felhasználását a rendszerben, az ország gasztrovezetője aktív lépéseket tesz a széndioxid-kibocsátás csökkentése érdekében is. Az éttermek előtti parkolóhelyeken nem feledkezik meg az elektromos járművek számára fenntartott helyekről sem, amelyek tulajdonosai hamarosan feltölthetik öko-járművüket, miközben az étterembe látogatnak. Az érsekújvári telephelyen két parkolóhelyet alakítottak ki elektromos járművek számára, töltőkkel együtt. Az étterem előtt összesen 36 parkolóhely áll rendelkezésre.

Az újonnan megnyílt, újgenerációs étteremben 70 alkalmazott talál munkát, akik Vida Zoltán, a sokéve együttműködő licenszpartner irányításával dolgoznak majd. "Nagyon izgatottak voltunk az új, érsekújvári McDonalds miatt, hiszen egyelőre ez lesz az egyetlen McDonalds Dél-Szlovákiában. Ez lesz a negyedik éttermem, és hiszem, hogy az itt élőknek is tetszeni fog" - mondta Vida Zoltán franchise-tulajdonos.

