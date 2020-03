Többféle intézkedés a dunaszerdahelyi járásbeli városokban

Maszkban a boltban, a hivatalban, a buszon, és a vonaton – a dunaszerdahelyi járásbeli városokban is egyre többen védekeznének a vírus ellen, maszkokat varrnak az önkéntesek, illetve varratnának az önkormányzatok.

Dunaszerdahely/ Somorja/ Nagymegyer | Maszkban a boltban, a hivatalban, a buszon, és a vonaton – a dunaszerdahelyi járásbeli városokban is egyre többen védekeznének a vírus ellen, maszkokat varrnak az önkéntesek, illetve varratnának az önkormányzatok.

Dunaszerdahelyen is lezárták a játszótereket és a sportpályákat. A hét közepétől a városi busz sem jár, a taxisok pedig nem szállíthatnak utasokat. Az SAD Dunaszerdahely is radikálisan csökkentette a járatok számát, de a megmaradt buszokon nem kell menetjegyet váltani. Nagyszombat megye utasítása alapján az év végi ünnepi menetrend szerint járnak az autóbuszok, amelyekre csak maszkban, vagy sálban, a hátsó ajtókon lehet felszállni. Már nem csak a városi hivatalban kötelező a védőeszközök – szájmaszk, arcot takaró sál, kesztyű – viselése, hanem az élelmiszerüzletekbe sem engedik be enélkül a vásárlókat. Dunaszerdahelyen már többen viselnek maszkot, mint ahányan védőeszköz nélkül lépnek ki az utcára. A város vezetése igyekszik nyomást gyakorolni a töltőállomások üzemeltetőire, hogy ne áruljanak alkoholt.

„Mivel az utóbbi napokban a bárok, kávéházak és egyéb szórakoztatóipari egységek bezárása miatt megszaporodott a benzinkutakon alkoholt vásárló és fogyasztó személyek száma, ami egyben csoportok kialakulásához is vezet, kérjük az érintett benzinkutak működtetőit, hogy ideiglenesen szüneteltessék az alkoholtartalmú termékek értékesítését. Ezzel a lépéssel is hozzájárulhatnak, hogy minimalizáljuk a koronavírus általi fertőzések gócpontjainak kialakulását” – olvasható a városi hivatal honlapján. Egyben arra is figyelmeztetnek, hogy egy 2013-as helyi rendelet szerint tilos közterületen alkoholt fogyasztani. A rendelet megszegése büntethető.

Somorján naponta fertőtlenítik a játszótereket, mégsem ajánlják a játékok használatát. A város kéréssel fordult azokhoz, akiknek sok szájmaszkjuk van, hogy ha tehetik, másoknak is adjanak belőle. Orosz Csaba polgármester az idősekre való fokozott odafigyelés fontosságát is hangsúlyozta.

Somorjához hasonlóan Dunaszerdahelyen is önkéntesek jelentkezését várják, akik megvarrják a szájmaszkokat. Nagymegyeren is készülnek a maszkok, önkéntesek, és a nyugdíjas klub tagjai is varrják a segédeszközöket. Az önkénteseken kívül egy vállalat 80 maszkot bocsátott a város rendelkezésére.

„Az elkészült maszkokat elsőként az idős embereknek, valamint az arra rászoruló, egyedülálló, egészségi problémákkal küzdő polgároknak és az őket ellátó gondozóknak fogjuk kiosztani”

– tájékoztat az önkormányzat.

A Csallóközben óvatosságra intik a lakosokat, mivel a csalók visszaélhetnek a jelenlegi helyzettel, és különböző ürügyekkel – például azzal, hogy megmérik az idősek testhőmérsékletét – megpróbálhatnak bejutni az idős lakosokhoz.

Koronavírus-gyanú a vonatállomáson

Kedden késő délután védőruhába öltözött mentősök vittek el egy férfit a dunaszerdahelyi vasútállomásról. A parameter.sk portál értesülései szerint a férfi nemrég tért haza külföldről, órákig várakozott az állomáson, ahol rendőrök őrizték. Állapotáról egyelőre nem tudunk bővebb információt.