Több városi rendőr járőrözik Kassa belvárosában

A belvárosi utcákon nappal 40, éjjel 28 városi rendőr fog járőrözni. Jaroslav Polaček főpolgármester szerint azokat a rendőröket is a terepre küldik, akik eddig az irodákban, a számítógépek előtt dekkoltak, így naponta legalább négy járőrcsapat fog ügyelni a városban a rendre. A megerősített járőrök minden egyéb mellett az utcai zenészeket, a kolduló gyerekeket és az utcán csavargó, alkalmazkodni képtelen lakosokat is figyelemmel követik és szükség szerint ellenőrzik. Hogy a rendőrök “közelebb kerüljenek” a lakosokhoz, nem az autókból, hanem gyalog vagy a hónapokkal ezelőtt bevezetett elektromos kerékpárokon fogják járni a várost. „A rendőrök ezentúl nagy hangsúlyt fektetnek a koldusokra, mert nagyon gyakran zaklatják a járókelőket és a turistákat, de a nyilvános helyeken alkoholt fogyasztókra, a városban szemetelőkre is odafigyelnek. Az ellenőrzés alól az utcai zenészek és egyéb művészek sem bújhatnak ki, hiszen ezeket a tevékenységeket csak érvényes engedéllyel lehet űzni” – jelentette ki Slavomír Pavelčák, a kassai városi rendőrség parancsnok-helyettese. Ahhoz, hogy a járőrök a lehető legefektívebb módon lépjenek fel a törvényszegők ellen, a szervek a lakosok és a közelben működő üzletek és cégek tulajdonosainak segítségét is kérik. „Ha bárkinek bármilyen észrevétele van, a legegyszerűbb módon a 159-es telefonszámon vagy az állami rendőrség 158-as segélyhívó számán keresztül tehet bejelentést. Mindezek mellett az is nagyon fontos, hogy a bejelentést tevő személyek a helyszínre érkező rendőrökkel együttműködjenek és ha szükséges, tanúskodjanak. Ha nem hajlandóak tanúvallomást tenni, a rendőrségi intézkedésnek nem sok értelme van” – jelenette ki a parancsnok-helyettes.

Kéregető gyerekek

Mint kiderült, a város egyik legégetőbb problémáját az utcán csatangoló, pénzt kéregető kiskorúak jelentik, akik az esetek túlynomó részében állítólag ételt vennének a pénzből. Mivel ez az állapot nem újkeletű, a városi rendőrség a szociális, munka- és családügyi hivatallal együttműködve szeretné megoldani a helyzetet. „Ha kiderül, hogy a gyerekekkel nem törődnek kellőképpen a szülők, vagy hogy saját maguk küldik gyerekeiket koldulni, a törvény értelmében eljárást indítunk ellenük” – mondta Pavelčák. Azt sem titkolta, hogy korábban Romániából érkezett, úgynevezett professzionális koldusok is tevékenykedtek a városban. „Ha ilyen esetre bukkanunk, az idegenrendészeti hivatallal is kapcsolatba lépünk. A belügyminisztérium számos hivatalával szoros összekötettésben vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat működni fog, ugyanis – igaz ha csak részlegesen is – de nemrégiben sikerült megoldalnunk azokat a problémákat is, amelyeket azok a nők okoztak, akik a kassai vasútállomás környékén szexuális szolgáltatásokat kínáltak a járókelőknek” – zárta Pavelčák.