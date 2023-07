Több EU-s támogatástól is eleshet Kassa városa a stagnáló fejlesztések miatt

A városi önkormányzat vezetése szerint a fejlesztés befejezésének határidejét a vállalat legutoljára augusztus 18-ra halasztotta, a fejlesztés összköltsége pedig1,14 millió euróra emelkedett. A magisztrátus épületének felújításával egyidőben még ebben a hónapban be kell fejezni a Kassa-Dél városrészben található, a Turgeňevova - Lomonosovova utcák területén lévő tömbház mintegy 715 ezer eurós összköltségű rekonstrukcióját, és a nyári szezon végéig ugyancsak be kell fejezni a Kassai Kormányprogram lakótelep (KVP) Jasuschova - Bauerova utcák területén található tömbház 403 ezer eurós összköltségű revitalizációját is. Ahogy azt lapunknak Dušan Tokarčík, a kassai önkormányzat szóvivője megerősítette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szóban forgó építkezéseket a munkára megbízott vállalat a lehető legrövidebb időben belül befejezze. „Az ütemtervvel kapcsolatos problémák miatt ismételten felszólítottuk a vállalat vezetőségét, hogy az általuk felvállalt munkát a szerződésben meghatározottaknak megfelelően, nem utolsó sorban időben teljesítsék” – közölte lapunkkal Dušan Tokarčík. A helyzet a magisztrátus szerint azonban semmit sem javult, még annak ellenére sem, hogy az elmúlt napokban több alkalommal is találkoztak a szóban forgó vállalat vezetőivel. „Arról is tájékoztattuk őket, hogy a szerződés értelmében kötbérre is jogosultak vagyunk. Ha a helyzetet nem orvosolják, a városi önkormányzat érdekeinek védelmében megtesszük a szükséges jogi lépéseket” – tette hozzá a szóvivő. Mint bebizonyosodott, a város felül említett fejlesztésein kívül a Rastislav utcai köztemető bejáratának 1,5 millió euróért történő revitalizálásával is gondok vannak, amelyet ugyancsak júliusban kellene befejezni. A késlekedő munkálatok kapcsán a munkát kivitelező Eurobau vállalat vezetését is megszólítottuk, de kérdéseinkre még nem kaptunk választ.