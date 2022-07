Tíz év a gyengébbek szolgálatában

„Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Esténként, éjszakánként, hétvégéken próbáltuk felépíteni egyesületünket. És most itt vagyunk. Eltelt tíz év” – ezekkel a szavakkal kezdődött a visszaemlékezés a Grace kupa sportnap megnyitóján, amelyet a Grace Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosultak Egyesülete már 10. alkalommal szervezett meg Nagypakán. Tíz évvel ezelőtt indult el az egyesület munkássága és a nemzetközi sport nap, a Grace kupa hagyománya. A szervezetek általában abból a fontos felismerésből születnek, hogy az emberi szándék és igyekezet beteljesítéséhez, szervezett, közösségi munkára van szükség. Egy évtized egy civil szervezet életében sokat jelent. Többek közt azt is, hogy megalakulása nem volt hiábavaló. Mi sem bizonyítja ezt inkább, mint az évről évre növekvő résztvevő sportolók létszáma a kupa rendezvényen.

Szövetség a Közös Célokért nemzetközi projektje

A versenyek kezdete előtt bemutatták a Peer to Peer projektet. Az informatika szakszótárából átvett elnevezés, szabad fordításban egyenlő esélyt jelent. „Szlovákiai, magyarországi és romániai partner szervezetekkel együtt indult el a határon átnyúló együttműködési projekt, amely a mozgáskorlátozott fiatalok társadalomba való beilleszkedésének a segítéséről szól. Nem formális tanulási módszerekről van szó, inkább a saját élményeken alapuló, majd ezeket feldolgozó tanulási módszerekkel fejlesztjük a mozgáskorlátozott fiatalok készségét” – tudjuk meg Hideghéthy Andreától, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) igazgatójától. A projektben mindhárom országból több mozgáskorlátozott fiatal vett részt, Nagypakán három szlovákiai fiatal számolt be tapasztalatairól, arról hogyan élik, vagy kénytelenek élni mindennapjaikat és hogy számukra hozott-e és ha igen, milyen változást a projektben való részvétel. Lényege, hogy a mozgáskorlátozottak, illetve fogyatékkal élők megtanuljanak önsegítő csoportokat létrehozni, fejlődjenek a készségeik, aktív szerepet tudjanak vállalni a közéletben és nyissanak a társadalom felé.

Galéria

Nemzetközi sportnap

Magyarországról és Szlovákia különböző településeiről több mint 130 versenyző mérte össze erejét és ügyességét a hagyományos sportágakban, mint a darts, asztalitenisz, boccia, triatlon, íjászat, a kerekes székesek versenye és természetesen a futball. A magyarországi és szlovákiai versenyzőkön kívül több vendég is kíváncsi volt erre az eseményre. A nagy létszámban összegyűlt partnerszervezetek képviselőit és a nemzetközi csapatokat köszöntötte többek közt a Magyar Paralympiai Bizottság elnöke Szabó László is. „Fogyatékosnak lenni nem azt jelenti vesztesnek lenni. Ezt szeretnénk az épek társadalmának kommunikálni” – mondta üdvözlő beszédében az elnök. „Nagyon kellemesen meglepődtem, amikor ideérve Nagypakára, láttam a sok mosolygós arcot, ahogyan mindenki barátként üdvözli a másikat. Ez a mi szervezetünk célja is. Egyenlőek vagyunk, mozgáskészségtől, vallástól, nemzetiségtől függetlenül” – jelentette ki Samuel Rosko a Szlovák Paralimpiai Bizottság főtitkára. A vendégek közt ott volt Zuzana Stavrovská az Egészségi Fogyatékkal Élő Személyek Hivatalának főbiztosa és Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere is. „Nagyon jó volt látni az ismerős arcokat, találkozni a somorjai, nagymegyeri, dunaszerdahelyi, sárréti, gútai, ekeli, nagyabonyi, marcelházai és tejfalusi barátainkkal. Külön örültem annak, hogy nagyon sok fiatal versenyző jelentkezett a versenyekre és igazi sportszellemben zajlott a versengés” – mondta el lapunknak Sárközi Tibor a Grace polgári társulás elnöke.