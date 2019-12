Tíz és száz euró között mozog a karácsonyfák ára

Dunaszerdahelyen a bevásárlóközpontok környékén már a múlt héttől árulnak karácsonyfákat, több helyen is lehet fenyőt választani. Az árat, mint mindenütt, a fa mérete szabja meg, a kisebbek 14–16 euróba kerülnek, 20 euróért már kétméteres fenyőt is kapunk, de ha valaki igazán szép fát akar, akkor mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, a magasabb, terebélyes fenyőért ennek sokszorosát is elkérik.

„A legtöbben a Nordmann-fenyőt viszik, sokan már most megveszik a karácsonyfát, hogy később ne legyen rá gondjuk” – mondta az egyik eladó.

Érsekújvárban a Kaufland bevásárlóközpontnál nagy a fenyőválaszték. Nagy mennyiségben árulnak lucfenyőket és Nordmannfenyőket is. Az árusok elmondták, egyelőre nem túl nagy az érdeklődés, eddig csak 2-3 fát adtak el.

Van gyökeres fenyőjük is földlabdával, az ilyen egy-másfél méteres fák ára nagyjából hasonló, akad 29 eurós, és van olyan is, melynek ára a 36,40 eurót is eléri.

A vágott fák közül a klasszikus lucfenyőből az alig egy méter magas már 12–18 euróért kapható, a 2,5 méter magas fenyő ára azonban már 100 euró. Az 1,8 méter magas Nordmann-fenyőért 49,99 eurót kérnek az árusok.

Drágább fenyőgallyköteg

A fákat Csehországból szállították Érsekújvárba, és a vásárlók, illetve az árusok is megerősítették, hogy drágultak a fenyőgally-kötegek, mert nagy az érdeklődés. Egy-két éve még 2–2,70 euróért vásárolhatták a lakosok, idén már 3,70 eurót kérnek el egy fenyőgally-kötegért.

Érsekújvárban még a Tesco bevásárlóközpontnál találtunk fenyőárusokat, de zárva voltak a délelőtti órákban. Korábban a főtéren, a vásár közelében is árultak fenyőfákat az ünnepek előtt, de értesüléseink szerint idén itt nem lesz árusítás, és még nem találtunk fenyőfákat kínáló árusokat a megszokott főút menti helyeken sem.

A legtöbb eladóhelyre országszerte már kiszállították a karácsonyfákat, a vásárlási hullám kezdetét erre a hétvégére várják.

A többség csak érdeklődik

Komáromban egy szlovák cég árul fákat két helyen a város nyugati bejáratánál található bevásárlóközpontoknál. A vállalat árusai lapunknak elmondták, pontosan egy hete állították fel a standjaikat, a vevők még nem jönnek tömegesen, sokan csak informálódnak az árakról és a kínálatról. A „rohamot” későbbre várják. A forgalmuk azonban ingadozik, amit elsősorban annak köszönhetnek, hogy nagyobb áruházak mellett árulják a portékájukat.

A különféle fenyőfák elsősorban Dániából és Csehországból vannak, szlovákiai fákból csak minimális a kínálat. Mérettől és fajtától függően 12 és 119 euró között mozog az áruk. Ha valaki nem szeretne élő fát vásárolni, az műfenyők kínálatából válogathat szinte minden bevásárlóközpontban.

Nem mindenhol árulnak

Vágsellyén és Vecsén már felállították a karácsonyfa-árusító standot, de az értékesítés még nem kezdődött el. Pereden általában Miklós napja után kezdik a karácsonyfa-árusítást, a boltokba még nem érkeztek meg a fák, de a hétvégén már minden bizonnyal kiszállítják az első rakományt. Több éve lehet kivágott, cserepes vagy földlabdás fát is vásárolni a helyi vállalkozóknál.

Az átlagvásárló Kassán egy 1,5–1,8 méteres fát visz haza. Darabjáért átlagosan 25–30 eurót fizetnek ki. A legkisebb fa Kassán alig egyméteres, a legnagyobb 3,5 méter magas. A legolcsóbb körülbelül 12 euró, a legdrágább pedig 90 euró. A fákat Dániából szállították Kassára. A leggyakrabban a Nordmann- és a kaukázusi fenyőt veszik az emberek. Eddig még nem igazán indult be a piac, az árusok számításai szerint csak ettől a hétvégétől indul be a vásárlási láz.