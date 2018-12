Titokzatos kőtáblát rejt a kőhídgyarmati templom talaja

Ján Tripák, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem munkatársának vezetésével idén tavasszal kezdődött az 1742 és 1746 között épült, Szent Móricnak szentelt kőhídgyarmati templom alapjainak kutatása. Az ősrégi templomra emelt épület vizsgálata hamarosan folytatódhat.

A vizsgálatban a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal munkatársai (Paterka Pál és Matúš Martinák) is részt vettek. A jelenlegi épületet egy középkori templom alapjai után kutatva goefizikai mérésnek vetették alá. A kutatás meglepő eredménnyel járt: láthatóvá vált a templom padlójába rejtett legendás kőtábla is.

„Nagyapám gyakran mesélt a Georgius feliratú tábláról, amit a padok teljesen eltakartak. Mivel ezeket most ki kellett hordani, láthatóvá vált a tábla, amin a Georgius felirat mellett más vésések is láthatók” – mondta Juhász Gyula helytörténész, aki szerint a tábla nagy valószínűséggel egy 64 éves korában elhunyt György nevű személy sírját jelöli. Az, hogy kinek a hamvait rejti a kőtábla, még nem derült ki. „Lehetett a falu papja, földesura vagy jótevője is. A helyi papokat, akiknek névsorát a 17. századra visszamenően ismerjük, kizárhatjuk a sorból” – fogalmazott a helytörténész, megjegyezve, hogy kutatásai során eddig nem akadt olyan György nevű személyre, akit a templomba temethettek volna el.

Van azonban pár fogódzó, melyek biztos alapot adnak a további kutatásokhoz. „Az egyik a Georgius felirat, a másik az A64 véset. A táblán kivehető az MS felirat is, aminek többféle értelmezése van. Jelentheti az emlékezet szentségét, de a hirtelen halált is. Ugyancsak jól kivehető a latin OB felirat, aminek jelentése: elhunyt, csontjaid nyugodjanak békében. Szembetűnő az 1718-as évszám is, vagyis az elhunytat kereken 300 éve temették ide” – árulta el a legfontosabb tényeket a helytörténész, aki bízik benne, hogy a templom titkai között fény derül a kőtábla rejtélyére is.