Tilos a tűzgyújtás a Galántai járásban

A napok óta tartó kánikula miatt tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Galántai Járási Tűzoltó és Műszaki Mentőszolgálat. A fokozott tűzveszélyre intő figyelmeztetés visszavonásig van érvényben a járás minden településén. Tánczos Zoltántól, a Galántai Járási Tűzoltó és Műszaki Mentőszolgálat parancsnokától megtudtuk, az olyan hosszabb ideig tartó nyári forróságban, mint a mostani, a jogi és természetes személyek személyi és vagyonvédelme végett szükséges kihirdetni a fokozott tűzveszélyt és a tűzgyújtási tilalmat.

„A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet huzamosabb időre jelzett 30 foknál magasabb hőmérsékletet, ezért fontos, hogy a lakosok tudatosítsák a szárazság veszélyeit. Az intézet rendszeresen ellenőrzi a talaj és a környezet nedvességét, ezt is figyelembe kell venni a tilalom kihirdetésénél. A napokban elértük a tűzveszély negyedik veszélyességi szintjét az öt fokozatból. Olyan szárazság van, hogy a legkisebb tűz is rendkívül gyorsan elterjedhet, ezért tilos közterületen tüzet rakni olyan helyen, ahol könnyen továbbterjedhet a tűz. Ezen kívül tilos a tarlóégetés, a dohányzás és nyílt láng használata olyan helyeken, ahol fokozott tűzveszély áll fenn, valamint indokolatlanul felhívni a tűzoltóságot, tűzriasztást indítani vagy visszaélni a segélyhívó szám használatával”

– részletezte a tűzoltóparancsnok. Hozzátette, az arra kijelölt helyeken, ahol megvannak a megfelelő feltételek a biztonságos tűzrakáshoz, lehet tábortüzet rakni vagy bográcsozni, de például az erdőben nem. Tánczos Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy noha nem a tűzoltóság kompetenciája, ha a lakosok a saját telkükön gyújtanak tüzet, mert erre a polgárjogi törvények vonatkoznak, de ha a tűz átterjed a szomszéd telkére, akkor a tűzgyújtó büntetésre számíthat, amit a tűzoltóság ró ki. Az elmúlt időszakban megszaporodott a tűzesemények száma a Galántai járásban, szinte minden napra jut egy-egy tarló- vagy bozóttűz.

„Ha valakit rajtakapunk a gyújtogatáson, a büntetés dupláját is kiszabhatjuk neki. Természetes személyeknek a helyi pénzbírság legfeljebb száz euró lehet, de hatósági eljárás keretében akár 10 ezer euróig is elmehetünk. A jogi személyeknek közel 16 és félezer euró is kiszabható”