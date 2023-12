Testületi ülés: megszavazták az Enerbyt igazgatójának menesztését

Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk, a november végén tartott rendkívüli ülésen a képviselő-testület a város főellenőrének jelentése, valamint egy, a testület által felkért szakértőnek a jelentése alapján úgy határozott, hogy Eugen Szabó polgármester a feltárt hiányosságok miatt eszközöljön személyi változásokat az Enerbyt vezetésében és a városházi pénzügyi osztályon is. Az Enerbyt igazgatója pedig a lehető legrövidebb törvényes időn belül mondja fel a szerződést a jelentésben említett céggel, mert az rendkívül hátrányos a városra nézve. Eugen Szabó akkor közölte, a határozatot mérlegelni fogja. A polgármester a mostani, decemberi ülésen tudatta, hogy a leváltásokra, menesztésre vonatkozó részt nem írta alá. Egyrészt, mert jogilag pontatlan és általános volt, másrészt pedig, mert cégközgyűlésként az Enerbyt esetében kizárólag az ő jogköre az igazgató menesztése. A városháza pénzügyi osztályvezetőjének esetében is kizárólag ő dönt a munkaviszony megszüntetéséről. Eugen Szabó ugyanakkor hozzátette, a pénzügyi osztály vezetőjét pénzbírsággal sújtotta, mert szerinte nincs komolyabb ok a menesztésére. Az Enerbyt igazgatójának esetében pedig most egy javaslatot terjesztett be, amit a képviselők meg is szavaztak. Ennek értelmében Szórád György ügyvezető igazgató 2024. április 30-án távozik tisztségéből. Addig pályázatot írnak ki és bonyolítanak le az állás betöltésére. Az Enerbyt felügyelőtanácsa azt javasolta a polgármesternek, hogy Szórádot már jövő év január elsejétől menessze és az április végi időponttól jóval hamarabbi távozást szerettek volna a képviselők is. Ám a polgármester és Párkány jogásza is arra figyelmeztettek, hogy ez sem munkajogi szempontból, sem a legiszlatív folyamatot tekintve, sem pedig a közhasznú érdekből kifejtett munkavégzés miatt nem lehetséges, minden korábbi időpont kivitelezhetetlen. A képviselő-testület arról is döntött, hogy a város főellenőre fizetésének mozgórészét 30 százalékra emelik január elsejétől, a főellenőr részlegére pedig egy alkalmazott felvételét javasolták a polgármesternek. Ugyanakkor a testület ismét engedélyt adott a főellenőrnek, hogy a párkányi állása mellett vállalkozói tevékenységet is végezhessen.

Költségvetés csak januárban

Az ülésen elhangzott, hogy még tart a vizsgálat a bérleti szerződések ügyében, de a lehető legrövidebb időn belül újradefiniálják a város és az Enerbyt közti szerződéses viszonyt, valamint módosítani fogják a városi vagyon bérbeadásának feltételrendszerét. Párkány jövő évi költségvetése a januári ülésen kerül terítékre, ezért a helyi adók és illetékek emelésének mértékéről a pontos számok ismeretében számolunk majd be. A képviselői interpellációk keretében elhangzott, hogy jó lenne, ha a rendőrség gyakrabban ellenőrizné a Petőfi utcát, mert a városba érkező kamionok ezen az utcán keresztül szeretik lerövidíteni az útvonalukat. Valamint az is, hogy egyre több a zöldterületen parkoló autó, ezért az ilyen helyekre a város rakjon ki torlaszokat, akadályokat. Az ülésen megszavazták, hogy a szabadidőközpont mint intézmény januártól felfüggeszti a tevékenységét, a Kisbojtár tánccsoport és a művészeti alapiskola szakköre viszont továbbra is működni fog.