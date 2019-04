Termelői piac a tallósi kastély udvarán

2013-ban rendezték meg az első kistermelői piacot, most a Csilizközi piac sikeréből inspirálódva újra megtelt élettel a kastélyudvar. Egyebek mellett hústermékeket, zöldségeket, palántákat, házi tésztákat és süteményeket, sajtokat, lekvárokat, húsvéti dekorációkat kínáltak a vásárlóknak. Horváth Zoltán Tallós polgármestere portálunknak elmondta, hogy kilencvenen jelentkeztek a felhívásra, de voltak, akik megfutamodtak a hideg időtől. Pedig nem kellett volna, a vásárlókat ugyanis nem riasztotta el a kellemetlen szél, kígyóztak a sorok a standok előtt. A revitalizált kastélyparkban sétakocsikázni is lehetett, hinta és állatsimogató is volt a piacon. Több százan látogattak el Tallósra.

“Nagyszerű a kínálat! Nagyon örülök annak, hogy ennyiféle áru közül válogathatok és közben megismerem a termelőt is” - mondta az egyik vásárló.

Voltak, akik csak nézelődni jöttek, de ők sem távoztak üres kézzel. “Megvettünk mindent, ami a locsoláshoz kell, már csak a víz hiányzik” - mutatta nevetve a fonott kosarat és a korbácsot egy elégetett vevő.

“Őstermelőket szólítottunk meg, a csiliznyáradi piac szervezőitől is sok tippet kaptunk, a mátyusföldi és a tallósi termelőket is megszólítottuk. Fantasztikus, hogy ennyien eljöttek” - nyilatkozta a polgármester.

Hozzátette, az önkormányzat támogatta Fehér Anikó és Rémay Adrianna kezdeményezését, ugyanis látták, hogy van igény a hasonló rendezvényekre, ahol megismerhetik egymást az emberek, találkozhatnak a régi ismerősök.

“Örülünk, hogy ilyen pozitív volt a fogadtatás, folytatjuk!” - szögezte le Horváth Zoltán.