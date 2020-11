Térkép készült a pozsonyi kihágásokról

Az év első kilenc hónapjában legtöbbször Ružinov városrészben, a Páričkova utcában intézkedtek a pozsonyi városi rendőrök, több mint két és fél ezerszer közlekedésbiztonsági vétségek miatt vonultak ki.

Az Sznf téren közel ezerháromszáz kihágást regisztráltak, ebből több mint kilencszáz vonatkozott a közlekedési szabályok megszegésére. Az Sznf téren egyéb, nem közlekedéssel kapcsolatos ügyek miatt is gyakran intézkedtek a rendőrök, de másik két belvárosi téren, a szomszédos Bársonyos forradalom terén, valamint a Kollár téren is bőven akadt tennivalójuk. A főváros nyílt adatokat összesítő oldalán térképen is nyomon követhetjük, mely utcákban követik el a legtöbb közlekedési, vagy egyéb kihágást a lakosok. A magisztrátus hosszú távú elemzéseket készítene az így megszerzett adatokból, ezek alapján határoznák meg a stratégiákat és alkalmazásokat is készítenének.

Matúš Vallo főpolgármester rámutatott, hogy a saját térképes alkalmazások készítésével szeretnék megközelíteni a többi nyílt város, például London, Bécs, Prága, vagy Sydney gyakorlatát, ahol szintén elérhetővé teszik a hasonló alkalmazásokat a lakosoknak. „Már régebb óta közzétesszük a kihágásokról gyűjtött adatokat az interneten. Az alkalmazással térképen is böngészhető, hogy hol intézkedtek leggyakrabban a városi rendőrök, és láthatjuk, hogy van elég dolguk szerte a városban” – tette hozzá a főpolgármester. Az alkalmazás utcákra bontva tájékoztat az elkövetett kihágásokról, és arról is, hogy a közlekedési szabályok, vagy egyéb előírások ellen vétettek-e az elkövetők. Jelenleg a január és szeptember közötti adatok elérhetők a térképen, ahol a felhasználó az adott utcákra is rákereshet, ahogy azt is megtudhatja, hogy mely területeken találkozhat a leggyakrabban a városi rendőrökkel.