Táncok találkozása az ekecsi kultúrházban (VIDEÓ és KÉPEK)

Kellemes hétvégi program várta a mozgás kedvelőit, ahol összesen hatféle tánctípussal ismerkedhettek meg testközelből is. A csaknem három órás rendezvényen telt ház előtt mutatkozott be a néptánc a Kuttyomfitty Társulat előadásában, akik a műsor után a közönséget is táncba hívták, majd megtanítottak nekik egy pár alaplépést. Őket követték a színpadon a Bronsis Tánciskola tanítványai, akik remek hangulatot varázsolva pezsdítették fel a nézőket. Street dance táncbemutatójuk után ők is bevezették a legbátrabbakat a hip-hop tánc alaplépéseibe.