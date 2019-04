Szociális bolt nyílt Komáromban

„Régóta dédelgetett tervünk vált valóra a bolt megnyitásával, a helyiségeket egy vállalkozó bocsátotta rendelkezésünkre, bérmentve – mondta Silvie Téglásová, a Slunce vezetője. – Ausztriában jól működik a szociális boltok hálózata, mi is onnan vettük a példát. Ott persze más a törvényi és szociális háttér, az állam és az önkormányzatok támogatják működésüket. Ehhez képest mi még gyerekcipőben járunk, de legalább valami elindult.”

A legnagyobb gond a szállítás

A tartós élelmiszert a Szlovák Élelmiszerbanktól kapják, a Tesco nagyáruháztól elsősorban zöldséget és gyümölcsöt, de pékárut is, és már jelentkezett az első komáromi vállalkozó, az F & K pékség vezetője, tőlük rendszeresen kapnak kiflit, kenyeret és más pékárut. „A legigényesebb feladat számunkra a szállítás, és az áru kipakolása – árulta el Silvie Téglásová. – Az élelmiszert a Stubnyafürdőhöz közeli nagyraktárból hozzuk, oda-vissza 500 kilométer az út. Az árut a kavai központunkban rakjuk le, önkéntesek és a védett műhelyben dolgozók segítségével osztályozzunk, innen visszük a szociális boltba, ahol szintén önkéntesek adják ki azt a rászorulóknak.”

Nyitva tartás

A bolt hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken tart nyitva, 10-től 13 óráig, szerdán 16 óráig. Téglásová és a boltban segítő önkéntesek már az első hetek tapasztalatiról is be tudnak számolni. „Eddig 170 személyt regisztráltunk – tudtuk meg az egyik, neve elhallgatását kérő önkéntestől. – Sok köztük a nyugdíjas, a kisgyerekes anyuka, akik hálásak minden segítségért. De bizony akadnak olyan polgártársak is, akik csőstül beállítanak, úgy gondolják, azt vihetnek innen, amit akarnak, annyit, amennyit akarnak. A bolt előtt aztán szemetelnek, hangoskodnak. Előfordult az is, hogy az innen elvitt élelmiszert pénzzé akarták tenni.”

Jelképes árat kell fizetni

A regisztráció során a nyugdíjasoktól nem kérnek igazolást arról, mennyi is a bevételük, Téglásová szerint a nyugdíjasok túlnyomó része úgyis a létminimum határán tengődik. Akik pedig nincsenek rászorulva közülük, azok nem is jönnek. A keresőképes felnőtteknek viszont a munka- és családügyi hivataltól kell igazolást hozniuk arról, hogy anyagi szükséghelyzetben vannak. A bolt egyébként nem teljesen ingyenes, egy 20-25 euró értékű áruval megrakott táskáért 2 eurót kérnek. A bevételt főleg a szállítással összefüggő kiadásokra fordítják. „Azzal, hogy jelképes összeget kérünk az áruért, azt is szeretnénk elérni, hogy jobban megbecsüljék az adományt. Azt ugyanis, ami teljesen ingyen van, sokan nagyon kevésre tartják – magyarázta az önkéntes. – Arra is kérünk mindenkit, hogy hozzon magával táskát, mert nincs módunkban mindig új táskát adni, amit aztán csak eldobnak. Ebből is adódott már vitánk egyesekkel és még nekik állt feljebb.”

„Vannak még jó emberek”

Ottjártunkkor folyamatosan érkeztek az ügyfelek a boltba. Volt köztük kisnyugdíjas, munkanélküli, rokkantnyugdíjas, rákos beteg és gyerekeit egyedül nevelő édesanya is. Az egyik idős hölgy elmondta, 165 euró a nyugdíja, ráadásul az elmaradt szemétilleték miatt a végrehajtónak is törlesztenie kell. Egy másik nő 60 eurós bevételről számolt be, egy özvegy a hiteltörlesztő részletek miatt került nehéz helyzetbe. A nyolcadik műtétjére készülő beteg asszony a táskányi gyógyszert mutatva megjegyezte, 30 eurót otthagyott a patikában, albérletben él rokkant férjével, élelemre alig jut valami. „De látja, vannak még jó emberek, akik segítenek a bajba jutottakon” – sóhajtotta. Egy idős asszony pedig azt kérdezte, milyen gyakran jöhet, mert nem akar szemtelen lenni, de nagyon jól jön neki a segítség.

„Mindenki kap egy regisztrációs számot, ez alapján vezetjük, ki mikor járt itt – tudtuk meg az önkéntestől. – Akár hetente is jöhetnek, később, ha nagyon megnövekedne a segítségkérők száma, akkor előfordulhat, hogy ritkábban. Azt is megkérdezzünk, ki mekkora háztartásban él, van-e lehetősége főni, ha előző héten például babot, vagy tésztát kapott, akkor legközelebb lisztet adunk. Gyümölcs és egy kis édesség is került mindig a táskába.”

További tervek

A Slunce közel egy évtizede tevékenykedik a városban, számtalan rakomány élelmiszert, egészségügyi segédeszközt osztottak már szét, védett műhelyet és közösségi központot is működtetnek. A múlt hétvégén jótékonysági bált szerveztek, aminek bevételéből hűtőszekrényeket szeretnének vásárolni a szociális boltba, hogy tejtermékeket, hentesárut is tudjanak tárolni. A védett műhelyben készült kerámiatermékeket a szociális boltban is meg lehet vásárolni. A boltban egyébként ruhaféléket, cipőt, babakocsikat, is nagyon kedvezményes áron tudnak felkínálni a rászorulóknak. „Terveim között szerepel egy kifőzde működtetése, valamint egy higiéniai központ létrehozása zuhanyozókkal rászorulók részére. Bízom benne, hogy egyszer ezeket is sikerül megvalósítani” – sorolta Silvie Téglásová.