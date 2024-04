Szobrot állítottak Petőfinek Eperjes szívében születésének 200. évfordulóján

Bonyolult kapcsolat

„Noha a magyar-szlovák kapcsolatok időnként bonyolultak a közös történelmünknek, a kultúrának és a polgáraink közötti kapcsolatoknak köszönhetően erős alapokra épülnek. Petőfi Sándor is egy ilyen metszéspont. Ez a szobor nem csak a magyar költészet nagyjának állított emlék, hanem a barátság és a jó szomszédság jelképe. Fontos, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy együtt leküzdjük az akadályokat, és a kölcsönös tiszteletre és megértésre alapozva építkezzünk tovább a jövőben” – tette hozzá a polgármester. Az ünnepi beszédek között Petőfi költeményei is elhangzottak szlovák fordításban és eredeti magyar formában, a megzenésített verseket és a szavalatokat Tóbisz Titusz operaénekes, Sikur Mátyás, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákja, illetve az eperjesi zeneiskolai növendékei adtak elő. Hetey Ágota kassai magyar főkonzul ünnepi beszédében Petőfi Eperjeshez való kötődéséről és az ott szerzett inspirációjáról is beszélt.

„Eperjes kitartásának és Petőfi szeretetének eredménye ez a szobor. Borbás Márton szobrászművész kiváló alkotása a csukott szemmel pihenő, az eperjesi vendégszeretetben megnyugvó költőt ábrázolja, aki ekkor is alkot, hiszen egy lúd tollat tart a kezében. A szobor körbejárható, hiszen kínálta magát a hely, melyet az eperjesiek kellőképpen előkészítettek, és ahonnan kiválóan szétnézhetnénk a látogatók itt, a város központjában. Bízom benne, hogy ez a szobor egy olyan találkozási hely lehet, ahol ahonnan az idelátogató emberek megkezdik majd azt az utat, amivel felfedezik Eperjest és a eperjesiek vendégszeretetét” – mondta Hetey Ágota. Az ünnepi leleplezésen Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete is beszédet tartott, aki a megjelenteknek Petőfi költeményeiről, azok fontosságáról, ma is aktuális mondanivalójáról, illetve a szlovákok és a magyarok együttéléséről, de a nehezebb időkről is szót ejtett.