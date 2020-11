Szerdáig vágányzár miatt csak Pozsonypüspökiig járnak a vonatok

A vasúti híd javítása miatt néhány órára már most is felfüggesztették a közlekedést, de a következő napokban egyáltalán nem járnak majd vonatok Pozsonypüspöki és a Főállomás között. Szombaton reggel fél kilenctől szerda este hétig a pozsonypüspöki állomásról indítják a vonatokat, és itt kell leszállni a fővárosba tartó utasoknak. A RegioJet pótlóbuszokat is indít a vágányzár miatt, ezek a pozsonypüspöki megállóból indulva a Dudvážska és a Hronská megállókat érintik, és a menetrendjük igazodik a vasúti menetrendhez. Az utasok a pótlóbuszokról átszállva jutnak el a nové mestoi, valamint a vereknyei megállókba. „A vágányzár miatt vasárnap nem indítjuk el az 17770-es Rex szerelvényt, hétfőn és szerdán pedig az Úszorra tartó tehermentesítő járatokat. Helyettük a hasonló időben induló Rex-re szállhatnak fel az utasok, ami minden megállóhelyen megáll” - olvasható a vállalat közleménye. Az utasoknak azt tanácsolják, hogy a vállalat honlapján tájékozódjanak. A Pozsonyi Integrált Közlekedési Rendszerben Úszortól vonatjegy is érvényes a fővárosi tömegközlekedési eszközökre.

Annak sem lesz egyszerűbb bejutni a fővárosba, aki vonat helyett autóbusszal utazna, ugyanis a 63-as elsőrendű főúton zajló munkák miatt a Pozsonypüspöki és Csölle közötti autóbuszokat is elterelik. A Slovak Lines társaság közölte, hogy péntek estétől szerda hajnalig a csöllei kereszteződés lezárása miatt kerülőúton járnak majd az autóbuszok. A Pozsonypüspöki – Trafóállomás megállót ideiglenesen felfüggesztik.