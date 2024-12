Szemrevaló portékák, válogatott finomságok a kürti jótékonysági vásárban

A helyi gazdák forralt borral kínálták a vendégeket, a kürti alapiskola kilencedikes tanulói palacsintát sütöttek, a befolyt összeget osztálykirándulásra fordítják. Egyedi bögrét kínáltak a 22-es számú Majer István Cserkészcsapat tagjai, az adventi vásárba érkezők forró puncsot, csokoládét fogyaszthattak. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének kürti szervezete is képviseltette magát a vásárban, pozsonyi kiflit és ostyát kínáltak az érkezőknek. Szemrevaló portékákkal jött a rendezvényre a kürti óvoda képviseletében Krajčovič Csilla és Jávorka Sára, akiktől megtudtuk, az ünnepi díszek egy részét a gyerekek készítették.

A Szlovák Vöröskereszt helyi alapszervezete vegán karácsonyi finomságokat, házi gluténmentes termékeket, gyógynövényekből készült teakeverékeket kínált és környezetbarát ünnepi díszeket. Nem hiányozhattak a kürti öregfiúk focicsapatának tagjai sem. Veres István, a Vasárnap hetilap munkatársa saját könyveivel gazdagította a vásárt. Tűz ropogott az ünnepi vásár melletti járdán a két fémkosárban, így senki sem didergett az alkonyatig tartó családias hangulatú találkozón.

A Mikulás a krampusz és az angyal kíséretében a Faluház színpadán osztotta szét ajándékait, jutott ideje arra is, hogy minden megajándékozottal, köztük a magyar, szlovák és roma apróságokkal néhány kedves és biztató szót váltson. Téglás Jánossal, Kürt polgármesterével is sikerült néhány szót váltanunk a forgatagban, a falu első embere elmondta, más önkormányzatokhoz hasonlóan ők is nehéz idők elé néznek, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közelgő ünnepek örömtelivé váljanak a családok számára.