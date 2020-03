Széleskörű összefogás Pozsonypüspökin

Pozsony városrészében az önkormányzat, a magánvállalkozók, és a gyerekek is összefogtak, szájvédő maszkokkal, támogatással is harcolnak a vírus ellen. Az ablakokban vörös szívekkel köszönik meg a szolgálatot teljesítők munkáját.

Pozsonypüspöki | Pozsony városrészében az önkormányzat, a magánvállalkozók, és a gyerekek is összefogtak, szájvédő maszkokkal, támogatással is harcolnak a vírus ellen. Az ablakokban vörös szívekkel köszönik meg a szolgálatot teljesítők munkáját.

A jövő hét végéig tízezer speciális szájvédő maszkot juttat el az önkormányzat a háztartásokba. A városrész vezetése közel 50 ezer euró támogatást gyűjtött össze. Pék Zoltán polgármester kéthavi fizetésének megfelelő összeget, 5 ezer eurót adományozott az alapba, de a helyi önkormányzat képviselői, az alpolgármester és a polgármester tanácsadója, valamint vállalkozások is hozzájárultak a pénzcsomag kialakításához. Pék Zoltántól megtudtuk, hogy a tisztító- és fertőtlenítőszerek vásárlásán kívül tízezer speciális, ezüstszálas maszkot juttatnak el a városrész valamennyi háztartásába.

A városrész korábban ezer egyszerhasználatos szájvédő maszkot kapott a magisztrátustól, a most vásárolt minőségi eszközök helyes használat mellett több hónapot is kibírnak. Héger Rudolf, a polgármester tanácsadója szerint csoda, hogy sikerült ennyi védőeszközt beszerezni, ahogy az is, hogy a kritikus helyzetben is sikerült meggyőzni a vállalkozókat az adakozás fontosságáról. A városrész hivatalának alkalmazottjai a jövő hét végétől a helyi újsággal együtt kézbesítik a maszkokat a háztartásokba.

„Minden családhoz becsengetnek, és megbizonyosodnak arról, hogy átvették a védőeszközt tartalmazó lapot. A családban mindenki eldöntheti, hogy kinek adja”

– fogalmazott Héger Rudolf.

Az anyagi segítség mellett a szellemi támogatásról sem feledkeznek meg Pozsonypüspökin. Erre utalnak azok a vörös szívek, amik a napokban már több ablakban is megjelentek. „Rajzoljatok, vagy készítsetek a szüleitekkel egy piros szívet papírból textíliából, szalagokból, amit otthon találtok és helyezzétek ki az ablakba. Így mondhattok köszönetet mindenkinek, aki áldozatosan dolgozik értetek, a szüleitekért, és a barátaitokért” – olvasható a városrész hivatalos oldalán, valamint a közösségiportálon.

Héger Rudolf elmondta, hogy az igazgatókat megkérték, továbbítsák a felhívást a diákoknak. Mester Zsuzsáék már kiragasztották a szívecskét az ablakba.

„Keresztlányom, Szofika is megértette a felhívás célját. A gyerekek is nagyon hálásak azoknak, akik értünk dolgoznak”

– mondta Zsuzsa. Hozzátette, hogy a kislány nem unatkozik otthon, a délelőtti tanulásban a felnőttek is besegítenek neki.

„Mi is igyekeztünk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy miért van szükség a támogatásunkra. Kislányunk, Krisztinka négy és fél éves, a kilenc éves Dávid fiam hamarabb megértette, de mindkettőjüknek nagyon tetszett a kezdeményezés, hogy így is megbecsüljük az egészségügyi dolgozók, valamint a többi szolgálatban lévő ember munkáját” – fogalmazott Gyurcsi Géza.

Számos alapiskola a közösségi portálon kérte a diákjait arra, hogy készítsenek piros szívecskét, amit az ablakba ragaszthatnak, a Galántai, és a Dunaszerdahelyi járás több településén is láthatunk piros szíveket az ablakokban.