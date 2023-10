Széchenyi Napok a zene világnapja jegyében

A zenei kvízt Lénárt Krisztina pedagógus vezette, akitől megtudtuk, a gyerekek már a Széchenyi Napok előtt kaptak egy anyagot Kodály Zoltán életéről és munkásságáról, hogy minél több ismeretet elsajátítsanak belőle. A kvíz kérdései ebből álltak össze. A Magyarországon közismertté vált Takács Nikolas felsőszeliek leszármazottja, így vele kapcsolatos érdekességek is szerepeltek a kvízben, de volt dalkavalkád is.

„Előre kiadtam a gyerekeknek egy népdalokból álló listát, amelyek sorait összekevertem, egy borítékba tettem, azokat kellett felismerniük és helyesen összerakniuk. A fordulót közös énekléssel zártuk”

– egészítette ki Lénárt Krisztina. A kvíznek volt egy másik dalfelismerő fordulója is, de abban a gyerekek által összeállított és kedvelt zeneszámok szerepeltek.

Az utazás napját idén Budapesten töltötték a felsőszeli iskolások. Ez elsődleges úticéljuk a Magyar Zene Háza volt, de jutott idő sétára a Városligetben és a Hősök terén is. A Széchenyi Napok zárónapján, ahogy mindig, most is a sporté, a mozgásé volt a főszerep. A Széchenyi-kupáért hat futballcsapat mérkőzött meg egymással: a peredi, a tallósi, a jókai, a galántai, a felsőszeli szlovák alapiskola, valamint a többieket fogadó helyiek csapata. Míg zajlottak a meccsek, az osztályok meghallgatták Józsa Mónika előadását Kodály Zoltánról. Az iskolaigazgató szerint nagyon élvezték a gyerekek, valószínűleg azért is, mert számos érdekességet tudhattak meg a világhírű zeneszerző Galántához és Felsőszelihez fűződő kapcsolatáról. A zenepedagógus felolvasott Kodály Zoltán leveleiből és meg is énekeltette a hallgatóságot. A gyerekek Seres Csilla pedagógus vezetésével kipróbálhatták, milyen jó hatása van a relaxációnak zenei aláfestéssel, az udvaron pedig Szabó Zsófia tanítóval aerobic-lépéseket tanultak.

„A sportnap része minden évben az is, hogy a gyerekek annyi lépést tesznek meg a faluban sétálva, ahányas évszámot írunk. A nap folyamán erre is találtak időt, tehát megtették a 2023 lépést a gyerekek, a hatodik órára pedig mindenki visszament a tornaterembe, ahol a kupáért vívott meccsek döntője volt. Az iskola tanulói közösen szurkoltak a csapatoknak. Úgy érzem, sikerült elérni a kitűzött célt, vagyis, hogy sokat tanuljanak a gyerekek, de kicsit más formában, mint a hétköznapokban. A visszajelzések mindenképpen ezt mutatják, nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is elégedettek”

– tette hozzá László Ildikó. A Széchenyi Napokhoz kapcsolódik minden évben egy képzőművészeti és irodalmi pályázat, amelyek témái ebben az évben szintén a zenéhez kötődnek. A még zajló képzőművészeti pályázat témája a népdalok illusztrálása négy adott népdal alapján, illetve a hangszer, ami tetszik. Az irodalmi pályázaton a gyerekek a zenével kapcsolatos érzéseik, a zenei motívumok és különféle hangszerek ábrázolását kapták feladatul. Ezekből kiállítás készül, kiértékelésük pedig október végén lesz.