Sok teszt, kevés pozitív a Dunaszerdahelyi járásban

A járási székhelyen végezték el a legtöbb mintavételt: a 12 296 tesztből 114 eredménye volt pozitív. A tesztelés első napján hosszú sorok kígyóztak a városban kialakított 16 mintavételi pont előtt, volt, aki egész napját sorakozással töltötte. A termálfürdő parkolójában autóból tesztelték a lakosokat, már kora reggel bedugult a forgalom az ide vezető útszakaszon. Vasárnap már jóval alacsonyabb volt az érdeklődés, és ezzel együtt a várakozási idő is csökkent. Dunaszerdahelyen két intézmény is vörös fázisba kapcsolt. Október végén az idős otthonban azonosítottak egy koronavírus-fertőzöttet. A városi hírportál szerint megtették a terjedés megállításához szükséges lépéseket, elkülönítették a lakókat, akikről negatív dolgozók gondoskodnak. A Szabó Gyula Alapiskola tegnap tudatta a közösségi portálon, hogy sok pedagógusok karanténba került, így az alsó tagozatosok számára is távoktatást rendelnek el. „Az iskolabezárás időtartamáról a regionális közegészségügyi hivatallal való egyeztetés után informáljuk önöket” – olvasható a bejegyzésben.

Somorján két nap alatt közel nyolcezer lakos kapcsolódott be az országos tesztelésbe, közülük 29 esetben mutatta ki a fertőzést az antigénteszt. A tesztek nagy részét szombaton végezték el a kilenc mintavételi ponton.

Nagymegyeren 5 304 mintát vettek le az egészségügyi dolgozók, 80 pozitív lakost szűrtek ki. A fürdővárosban is szombaton volt nagyobb érdeklődés a tesztelés iránt, míg az első napon 4 192 tesztet végeztek el, vasárnap már csak mintegy ezer lakos élt a lehetőséggel.

A Bősön letesztelt 3 499 személy közül 57-nél mutatták ki a koronavírus-fertőzést.