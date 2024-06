Selyés hallgatók dolgozhatnak a MOL komáromi fióktelepén

A Central Office irodaépületben található fióktelep mintegy 20 fővel kezdte meg a működését. A személyzet főállású, tapasztalt tagjai egyfajta mentorálást is biztosítanak a SJE hallgatói számára. Ők egyéni jelentkezés alapján lehetnek gyakornokok. Ha beválnak, a munkát formálisan gyakorlatilag addig végezhetik, amíg jogviszonyuk van az egyetemmel.

Sokrétű lehetőség

„Az irodánk globálisan a MOL-csoport különböző nemzetközi leányvállalatai számára fog beszerzési tevékenységet folytatni, amelyben gyakorlatilag az elejétől a végéig részt vesznek majd a hallgatók. Szolgáltató központként beszerzési szempontból fognak a különböző leányvállalatoktól kapott igényeknek eleget tenni“

– magyarázta lapunknak Gyömbér Tamás, a MOL-csoport beszerzési igazgatója. Ez az igény vonatkozhat anyagra, eszközre és szolgáltatásra is. A hallgatók a legkülönfélébb munkafeladatokon dolgozhatnak majd: a szállítók kiválasztásától kezdve, a tenderek lefuttatásán és a megrendelések kiadásán át egészen a szerződéskötések előkészítéséig, ill. azok tárgyalásának lemenedzselésig terjedhet a paletta.

A gyakornoki státusz önmagában is hasznos lehet, hiszen így nagyon értékes tapasztalatokra tehetnek szert az egyetemisták. Amelyikük pedig bizonyít, s a diploma megszerzése után is szeretne a vállalatnál maradni, annak akár főállást is kínálhat majd a MOL.

Első a maga nemében

Gyömbér Tamás érdeklődésünkre elmondta, a cég Magyarország szomszédságában eddig Horvátországban alakított ki hasonló együttműködést. Ott azonban nem magyar tannyelvű intézményekről van szó, ilyen téren tehát a SJE-vel egy teljesen új típusnak számító kapcsolat jött létre. Ebben az esetben pedig fontos üzleti szempont, ill. követelmény az, hogy a gyakornok többnyelvű legyen. A magyar mellett ugyanis angolul és szlovákul is kell tudni.

„Bármennyire is egyre jobban leküzdhetőek a nyelvi akadályok a mesterséges intelligencia és a digitális eszközök segítségével, az még mindig rengeteget számít az ember és ember közti kommunikációban, ha valaki meg tud szólalni kettő vagy három nyelven“

– egészítette ki a beszerzési igazgató.

A szolgáltató központ megnyitóján Sverla Viktor, a MOL-csoport stratégia és fenntarthatósági igazgatója arról beszélt, ha az a céljuk, hogy vállalatuk tevékenysége kihasson a régió sikerességére, ahhoz folyamatos fejlődésre van szükség. Nemcsak a meglevő értékláncaikat kell fenntartaniuk és hatékonyan működtetniük, hanem új technológiákat és értékláncokat kell beépíteniük az egyébként is már nagyon-nagyon komplex integrált működési modelljükbe. Az új, innovatív tevékenységhez pedig jogászokra, közgazdászokra és más szakemberekre is szükségük van, ahol külön szerepük lehet a fiatal hallgatóknak.

Sokat adhatnak a régiónak

Juhász György, a SJE egyetem rektora elmondta, intézményüket eredetileg a MOL kereste meg az együttműködési lehetőséggel. A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar vezetése aztán felkarolta a kezdeményezést, és elkezdtek dolgozni a kooperáció megvalósításán. A kapcsolatnak eddig már több kézzelfogható eredménye is volt, ill. van. Ilyennek számít a céggel közösen megvalósított egyetemi nap, a SJE-s hallgatók pedig a MOL-központban végezhetnek gyakorlatot. Juhász szerint szükség van az olyan szakemberekre, akik ezt a régiót, ill. benne a magyar közösséget fejleszteni tudják. Egyúttal kifejezte abbéli reményét, hogy a szolgáltatói központban biztosított gyakornoki pozíciók nemcsak a jelenlegi, de a jövőbeli hallgatóiknak is új motivációt jelenthetnek.

Keszegh Béla komáromi polgármester kifejtette, örül, hogy egyre több vállalat felismeri a Komáromban rejlő lehetőségeket, amely három főváros (Budapest, Pozsony és Bécs) háromszögében található. Fontos adottságként beszélt arról, hogy az erről a vidékről származó és a gazdasági szektorban dolgozók ismerik a régióban meglevő kultúrkört és mentalitást – ezt pedig ki tudja aknázni a MOL, amely egyedülálló hozzáadott értéket tud nyújtani a gyakornokoknak.