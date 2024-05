Salgócskán nyílt meg a COOP Jednota első automatizált üzlete

A Galántai járás északi részén fekvő, mintegy 460 lakosú Salgócskában nyitotta meg első automatizált boltját a COOP Jednota kiskereskedelmi üzletlánc, amelyet a COOP Jednota galántai fiókja üzemeltet. Az ünnepélyes megnyitón a település polgármestere, Helena Mesárošová elmondta, Salgócskában több mint negyven év után voltak kénytelenek bezárni a Jednota boltját, amit a helyi lakosság sokszor nehezményezett. A szomszédos csehországi példákat látva a Jednota galántai fiókját szólította meg az automatizált üzlet ötletével.

– fogalmazott a polgármester.

Júlia Ančinová, a COOP Jednota Galanta igazgatótanácsának alelnöke hangsúlyozta, a vásárlók korlátlan nyitva tartásra és teljes termékkínálatra számíthatnak. A salgócskai boltról elmondta, munkaerőhiány és a kedvezőtlen gazdasági mutatók miatt zárták be, majd 2023-ban a település polgármesterének javaslatára kezdtek egy új, hibrid üzemmódban működő értékesítési formán gondolkodni.

„Megszületett az ötlet, hogy valami egyedit hozzunk Salgócska lakosainak. A fő cél az volt, hogy a polgárok a lakóhelyükhöz közel vásárolhassanak anélkül, hogy a szomszédos falvakba vagy városokba kellene utazniuk. Az ügyfeleknek továbbá lehetőségük van arra is, hogy a szokásos nyitvatartási idő alatt nyújtott extra szolgáltatásokat igénybe vegyék, például befizessék a csekkjeiket, hiszen ezek, a főként falvakban működő üzletek részben ellátják a postahivatalok feladatait. A boltban bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni és készpénzfelvétel is lehetséges”